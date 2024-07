Paulo Betti lamenta falta de espaço na TV: "Não tive mais nenhum convite"

O ator Paulo Betti contou que não foi sondado para nenhum projeto desde que interpretou Constantino em Além da Ilusão (2023), na Globo

O ator Paulo Betti encerrou seu contrato fixo com a Globo em 2023 após quase 40 anos e passou a trabalhar apenas por obra certa. Aos 71 anos, ele contou que tem percebido uma diminuição dos convites para papéis na TV e que não foi sondado para nenhum projeto desde que viveu Constantino em Além da Ilusão (2023).

"Sem dúvida nenhuma eles diminuem. Para você ter uma ideia, desde que fiz Amor Perfeito (2023) não tive mais nenhum convite da televisão, nem sondagem alguma. Ao mesmo tempo, fiz dois filmes. Os papéis diminuem, a procura pelo seu trabalho diminui, sim", avaliou ele em entrevista à revista Quem.

O ator disse ainda que não costuma recusar papel. "Depende, não tenho recusado, mas se não estiver a fim, digo não. Por exemplo, não gosto da ideia de fazer algo com arma na mão".

Ao longo dos quase 40 anos de Globo, Betti esteve no elenco de novelas, como Mulheres de Areia (1993), A Vida da Gente (2011), Tapas e Beijos (2013), Império (2014) e O Outro Lado do Paraíso (2018). Ao ser questionado se está disposto a trabalhar também nas plataformas de streaming, ele garantiu que sim.

"Tenho vontade de experimentar, sim. Agora mesmo temos uma série como Pedaço de Mim, do Mauricio Farias e com a Juliana Paes, que é incrível. Tem muita coisa boa no streaming. Eu sou ator, o que tiver de trabalho que me pague e que eu possa fazer coisas legais, eu aceito, claro", disse.

Em meio a falta de convites na TV, Betti tem se dedicado ao teatro e a outras funções. "Também faço palestras, masterclasses; fui professor da escola de teatro da Unicamp por oito anos e me chamam muito para esses encontros. Geralmente falo sobre teatro, converso sobre minha vida, como vencer dificuldades. Basicamente, se tiver que dar um conselho é tome nota, estude, aprenda, e participe", detalhou.

Remakes

Ele também opinou sobre a produção de remakes de novelas. "É uma coisa boa. Pense na inclusão, você vê novelas antigas sendo reprisadas hoje que não têm um negro, enquanto nos últimos anos há uma maior diversidade. As pessoas consomem [o audiovisual] e querem se ver na tela. Renascer é muito diferente na versão atual, Pantanal [2022] foi diferente. Os temas foram tratados de uma outra maneira. Tem muita novela que merece uma releitura", opinou.