Longe da TV, Paulo Betti dá opinião sincera sobre influenciadores em novelas

O ator Paulo Betti lamentou sobre a falta de oportunidade para as pessoas idosas nas novelas e analisou a presença dos influencers nos folhetins

Paulo Bettiabriu o coração e desabafou sobre a falta de trabalho para as pessoas idosas na televisão. Em entrevista do programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, o ator de 72 anos desabafou sobre não ter recebido mais convites para atuar, além disso, ele também opinou sobre a presença dos influenciadores nas novelas.

"A idade pode ser um obstáculo. A dramaturgia, principalmente novelas e tal, tem menos pessoas idosas no ar. E eu acho que é um erro também não escalar os velhos, porque os velhos adoram novelas", disse ele, que esteve no ar em 'Amor Perfeito' (2023), da Globo.

O artista também falou sobre a presença dos influenciadores nas novelas. "Quem tem muita pontuação na rede social, quem tem muitos seguidores, digamos, eu não condeno. Eu acho, 'poxa, essa pessoa tem 50 milhões de seguidores, quem não vai querer botar aquela pessoa para trabalhar numa novela?' E às vezes a pessoa é ótima, dá certo, faz sucesso, e é do ramo", analisou.

Paulo ainda relembrou um zero que recebeu por um trabalho e confessou que isso mexeu muito com ele. "Olha, eu uma vez tomei um zero. Eu estava fazendo uma novela, tomei um zero. Quase que eu não consigo sair de casa aquele dia, porque parecia que aquele zero estava boiando na minha cabeça", recordou.

Por fim, o ator confessou que ama falar com os fãs nas ruas. "Eu gosto de aparecer. Eu estou no aeroporto, tem uma pessoa me olhando. Eu pergunto, 'você quer tirar uma foto comigo, não quer?'", completou.

Eliane Giardini e Paulo Betti se uniram após a morte do neto e hoje são "irmãos"

Poucos podem lembrar, mas durante pelo menos duas décadas os atores Eliane Giardini e Paulo Betti formaram um dos grandes casais da teledramaturgia. Muito queridos pelo público, os dois foram casados entre 1973 a 1997.

O que muitos também não sabem é que hoje eles seguem amigos e muito próximos. A relação que era de homem e mulher se transformou em uma grande amizade. Eles seguem frequentando os mesmos lugares.

"Viramos praticamente irmãos. Moramos muito perto, somos quase vizinhos. Graças a Deus conseguimos fazer uma separação ótima, com os seus momentos difíceis, mas com muito diálogo e afeto. Ele é a pessoa com quem eu mais conto nesta vida. Passamos juntos festas como Natal, Réveillon... Virou tudo uma grande família", declarou ela para a coluna 'Play', do jornal O Globo. Saiba mais!