César Tralli se surpreende ao encontrar Xuxa nos bastidores da Globo: 'Do nada'

O jornalista César Tralli usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para compartilhar um encontro com Xuxa Meneghel nos bastidores da Globo

O jornalista César Tralli usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para compartilhar um encontro especial com Xuxa Meneghel nos bastidores da Globo. A apresentadora, que completa 62 anos de vida hoje, foi até a emissora para participar do programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga.

Enquanto se preparava para apresentar o Jornal Hoje, o jornalista encontrou a rainha dos baixinhos pelos corredores da Globo e fez questão de prestar sua homenagem na data especial. ''Os bastidores da Globo São Paulo tem disso, convidada especial. Aniversário da Xuxa hoje, olha o meu privilégio ter um encontro desse assim de repente, do nada", iniciou ele no vídeo compartilhado.

"A Xuxa veio participar da Ana Maria Braga e eu estou tendo a alegria de me encontrar com ela. Parabéns, Deus te abençoe, muita felicidade, muito amor'', desejou Tralli, que abraçou a apresentadora. Na legenda, ele completou: 'Quando os corredores da firma te proporcionam surpresas que me fazem sorrir ainda mais logo cedo. Muito obrigado, Ana Maria. Parabéns, feliz aniversário, Xuxa! Felicidades e muitas bençãos hoje e sempre''.

Veja como foi o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por César Tralli (@cesartralli)

Xuxa Meneghel ganha homenagem de Sasha em aniversário de 62 anos

Mais cedo, Xuxa ganhou uma homenagem bastante especial da filha, Sasha Meneghel. Por meio das redes sociais, a modelo e empresária publicou duas fotos em celebração ao aniversário da mãe e destacou o quanto a ama.

A primeira imagem compartilhada por Sasha trata-se de uma camiseta com diversos cliques antigos, incluindo um registro da gravidez da famosa. Já a segunda foto, tirada recentemente, Sasha Meneghel e Xuxa aparecem abraçadas enquanto sorriem para a câmera. "Feliz aniversário para a melhor mãe do mundo. Te amo", escreveu a filha da apresentadora na legenda.

Leia também: Xuxa lança projeto infantil em seu aniversário: 'É um presente para mim'