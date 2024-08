O apresentador Edu Guedes prestou uma bela homenagem para a mãe, dona Leila Sanches Pega, que completou mais um ano de vida

Edu Guedes usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Leila Sanches Pega, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 19.

No feed do Instagram, o apresentador compartilhou uma foto ao lado da aniversariante do dia e se declarou. "Aniversário dessa mãe incrível! Me ensinou tudo e mais um pouco. Os valores, o respeito, o trabalho, a amar e ser amado. Te amo!", escreveu ele na legenda da publicação.

Os fãs deixaram mensagens de felicitações para a mãe de Edu. "Viva Dona Leila! Que esse novo ciclo seja repleto de muita luz, prosperidade e saúde hoje e sempre!! Como uma boa leonina é cheia de muita garra e determinação", disse uma seguidora. "Lindos!!! Feliz aniversário, dona Leila! Um novo ciclo repleto de saúde, paz, amor e infinitas realizações e alegrias", desejou outra. "Parabéns, dona! Que seu ano seja muito especial, com saúde e muitas alegrias!", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edu Guedes (@eduguedesoficial)

Ana Hickmann fala sobre desta de noivado com Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann e o apresentador Edu Guedes deram um novo passo no relacionamento e estão noivos! Em entrevista ao portal Leo Dias, a loira contou que eles estão preparando uma festa de noivado para o próximo mês. A celebração vai ser realizada no interior de São Paulo e vai contar com decoração em tons de branco e azul.

O casal, que quer oficializar a união em breve, vai reunir cerca de 50 convidados em um almoço intimista, marcado para acontecer no dia 14 de setembro. "Eu queria muito reunir a nossa família e amigos próximos para celebrar esse novo momento. Estamos radiantes", disse Ana. A noiva vai usar um vestido branco, confeccionado pela estilista Leticia Manzan. Saiba mais!