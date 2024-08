Saiba detalhes da festa de noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes

Noivos, a apresentadora Ana Hickmann e o apresentador Edu Guedes preparam uma festa de noivado. Saiba os detalhes da celebração!

Recentemente, a apresentadora Ana Hickmann e o apresentador Edu Guedes deram um novo passo no relacionamento e estão noivos! Em entrevista ao portal Leo Dias, a loira contou que eles estão preparando uma festa de noivado para o próximo mês. A celebração vai ser realizada no interior de São Paulo e vai contar com decoração em tons de branco e azul.

O casal, que quer oficializar a união em breve, vai reunir cerca de 50 convidados em um almoço intimista, marcado para acontecer no dia 14 de setembro. “Eu queria muito reunir a nossa família e amigos próximos para celebrar esse novo momento. Estamos radiantes”, disse Ana.

A noiva vai usar um vestido branco, confeccionado pela estilista Leticia Manzan. “O desafio foi criar um vestido que não tivesse uma estética tradicional de noiva. Por isso, desenvolvemos um vestido leve, com muita informação de moda e uma modelagem que valoriza o corpo da Ana. Ele é cheio de texturas e promete ser combinado lindamente com a joia dos sonhos que ela planeja usar”, disse a dona da marca Manzan.

O cardápio vai contar com feijoada e a escolha do buffet foi pensada na história do casal. “No início do namoro, quando ninguém sabia de nós dois, o restaurante Bolinha abriu só para a gente, num domingo de manhã, para comermos a feijoada. Ele faz parte da nossa história e a comida é maravilhosa”, explicou Edu.

Recentemente, os pombinhos compraram uma nova mansão em São Paulo. O imóvel fica em um condomínio de alto luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo, e estava à venda por R$ 4,9 milhões. E Edu Guedes falou sobre os planos para a nova aquisição.