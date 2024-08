Edu Guedes avalia estreia de novo programa na RedeTV!: 'Começou com o pé direito'

Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador Edu Guedes avalia desempenho em novo programa na Rede TV! e confessa sobre mudanças

Edu Guedes (50) está de volta à RedeTV! no comando da atração Fica com a gente, que teve sua estreia na última segunda, 12. Com motivos de sobra para comemorar, o apresentador e chef de cozinha celebra retorno à emissora e avalia desempenho em seu novo programa: "Começou com o pé direito!"

Esse é o retorno do apresentador para RedeTV! após um período de quase quatro anos. Edu Guedes não esconde de ninguém que está bastante empolgado por essa nova fase de sua carreira e reforça sua parceria com a emissora.

"Foi ótimo, é muito bom retornar aqui. Parece que na RedeTV! a gente se sente em casa, eu já trabalhei quatro anos e reencontrar toda essa equipe, que é muito profissional e pessoas especiais, é muito bom", declara.

O apresentador analisa sua estreia no comando da atração e garante que novidades estão a caminho:"O novo programa começou com o pé direito, super bem vendido, o programa passa rápido, já estão estruturando até horário, tudo isso, para a gente ver o que pode fazer porque, graças a Deus, a audiência da emissora cresceu e o faturamento também", avalia.

MUDANÇA APÓS O 50

Edu Guedes afirma que está muito feliz com essa sua nova fase da carreira e garante que não tem problemas com mudanças, pelo contrário, o apresentador acredita que elas são boas e necessárias em qualquer momento da vida.

"Eu acho sempre bom qualquer mudança que você faça consciente, bem pesado e que os dois queiram muito. A RedeTV! queria muito que eu viesse para cá e eu também queria vir para cá. Porque o tipo de negócio, o trabalho que eu tenho fora da TV, essa é a TV certa para a gente trabalhar, pode fazer propaganda de todos os produtos que eu trabalho. É muito bom para TV e muito bom para mim", confessa.

O apresentador ainda reforça que tem um bom relacionamento com todas as emissoras que passou. Com isso, nega os rumores de briga nos bastidores. Edu Guedes acredita que é importante manter bons vínculos com os canais que passou.

"Em todas as emissoras que eu passei, eu tenho um bom relacionamento. Desde o começo da minha carreira, eu tenho bons relacionamentos, na Record, RedeTV!, na própria Band, e é uma mensagem que eu sempre passo para os jovens, seja no trabalho ou vida pessoal, é importante sair sempre pela porta da frente, assim você pode retornar", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE EDU GUEDES NAS REDES SOCIAIS: