Edson Celulari se declara no aniversário da filha: 'Orgulho de você'

O ator Edson Celulari prestou uma bela homenagem para Sophia Raia, sua filha com a atriz Claudia Raia, que completou 22 anos

Sophia Raia, filha de Claudia Raiae Edson Celulari, completou 22 anos nesta quarta-feira, 15, e o ator fez questão de prestar uma homenagem especial para a herdeira.

Em seu Instagram, o artista publicou um vídeo com alguns momentos ao lado da aniversariante e também a mostrou ao lado da irmã caçula, Chiara, de dois anos, sua filha com Karin Roepke, e escreveu uma bela mensagem.

"Feliz dia, filha amada. Feliz 22! Que mulher linda você se tornou, cheia de força, sonhos e de bons valores. Orgulho de você. Que Deus te abençoe! Nós te amamos muito", declarou Celulari na legenda da publicação.

Mais cedo, Claudia Raia publicou em seu Instagram um vídeo com vários momentos da infância e da fase atual de Sophia e homenageou a herdeira. "Hoje é o aniversário da minha menina luz. Parabéns, meu amor, Sophia, pelos seus 22 anos! Tenho muito orgulho das suas conquistas, especialmente por morar sozinha em NY e concluir este ano uma faculdade tão difícil como a NYU. Estarei sempre aqui para te apoiar e aplaudir a cada novo passo. Que Deus te proteja com muita saúde, amor, sabedoria e com asas para você voar cada vez mais longe! Te amo para sempre", escreveu a famosa.

Claudia e Edson se casaram em 1993 e ficaram juntos até 2010. Além de Sophia, os dois também são pais de Enzo Celulari, de 27 anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

Enzo Celulari registra primeiro encontro dos filhos de Claudia Raia e Edson Celulari

Enzo Celulari usou as redes sociais para compartilhar um momento especial: a primeira vez em que os quatro filhos de Claudia Raia e Edson Celulari estiveram juntos.

No vídeo publicado no Instagram, Sophia e Enzo - filhos do antigo casal - aparecem trocando gestos de carinho com os bebês Luca, de 1 ano, e Chiara, de 2, filhos mais novos dos atores com seus respectivos parceiros.

Juntos, eles brincam e dão risadas enquanto interagem com os irmãos caçulas. "Registro íntimo e cheio de amor de um dos dias mais emocionantes das nossas vidas - o primeiro encontro dos 4 irmãos. Amo vocês infinito", declarou o empresário na legenda da publicação. Veja a publicação!

Leia também:Edson Celulari se declara no aniversário da esposa: "Um mulher fascinante"