Enzo Celulari registra primeiro encontro dos filhos de Claudia Raia e Edson Celulari

Em momento descontraído, Enzo Celulari exibiu primeiro encontro dos quatro filhos de Claudia Raia e Edson Celulari: "Amo vocês infinito"

Alerta fofura! Nesta segunda-feira, 02, Enzo Celulari usou as redes sociais para compartilhar um momento especial: a primeira vez em que os quatro filhos de Claudia Raia e Edson Celulari estiveram juntos.

No vídeo publicado no Instagram, Sophia e Enzo - filhos do antigo casal - aparecem trocando gestos de carinho com os bebês Luca, de 1 ano, e Chiara, de 2, filhos mais novos dos atores com seus respectivos parceiros. Juntos, eles brincam e dão risadas enquanto interagem com os irmãos caçulas.

"Registro íntimo e cheio de amor de um dos dias mais emocionantes das nossas vidas - o primeiro encontro dos 4 irmãos. Amo vocês infinito", declarou o empresário na legenda da publicação.

Vale destacar que Sophia e Enzo são frutos do casamento de Claudia e Edson, que durou de 1993 a 2010. Chiara nasceu da união de Edson com Karin Roepke, com quem está casado desde 2017, enquanto Luca é filho caçula de Claudia com Jarbas Homem de Mello, seu companheiro há 11 anos. Apesar da separação, Claudia e Edson mantêm uma relação amigável.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Enzo Celulari revela motivo de recusar convites para atuar

Discreto, o empresário Enzo Celulari fez sua primeira participação em um podcast no último dia 25, e falou abertamente sobre sua carreira profissional. Em entrevista ao 'Shoes Off', o filho mais velho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari revelou que já recebeu propostas para atuar nas telinhas - e não aceitou.

Diferente dos pais, Enzo decidiu não trilhar a carreira artística na dramaturgia. De acordo com o jovem de 27 anos, apesar de ter realizado um curso de teatro na Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, ele acredita que existam pessoas mais preparadas para os papéis oferecidos.

"Eu não quero me ver na obrigação de aceitar um convite, de ocupar um lugar que eu não acho que seja meu. De ocupar um lugar que talvez seja de uma pessoa, talvez não, com certeza, seja de uma pessoa que se preparou 30, 40 anos para estar ali. E só porque eu tenho seguidor, porque alguém quer me ver ali de forma inédita naquele produto, que eu vou aceitar", explicou ele. Confira o relato completo!