Claudia Raia abre o coração no aniversário da filha, Sophia: 'Menina luz'

Com vídeo encantador, a atriz Claudia Raia comemorou o aniversário de 22 anos de Sophia Raia, sua filha com o ator Edson Celulari

Claudia Raia usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua filha, Sophia Raia. A jovem, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari, completou 22 anos nesta quarta-feira, 15.

Em sue perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo recordando vários momentos da infância da herdeira, além disso, ela mostrou também alguns registros atuais. Já na legenda, Claudia parabenizou Sophia e falou sobre o orgulho que sente da menina, que atualmente mora em Nova York, nos Estados Unidos, onde estuda.

"Hoje é o aniversário da minha menina luz. Parabéns, meu amor, Sophia, pelos seus 22 anos! Tenho muito orgulho das suas conquistas, especialmente por morar sozinha em NY e concluir este ano uma faculdade tão difícil como a NYU", disse a artista.

"Estarei sempre aqui para te apoiar e aplaudir a cada novo passo. Que Deus te proteja com muita saúde, amor, sabedoria e com asas para você voar cada vez mais longe! Te amo para sempre", completou a homenagem.

Vale lembrar que Claudia e Edson também são pais de Enzo Celulari, que está com 27 anos. A atriz também é mãe de Luca, de 1 aninho, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Filho caçula de Claudia Raia esbanja fofura em novas fotos

Em suas redes sociais, Claudia Raia sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Nesta última sexta-feira, 10, a atriz encantou os internautas ao compartilhar diversas fotos do filho Luca, de um ano, fruto do seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello. Nas imagens, postadas no Instagram, o bebê aparece fazendo diversas poses, caras e bocas. "Meu menininho cada vez mais esperto", escreveu Claudia na legenda da publicação. Veja as fotos!

Leia também:Claudia Raia encanta em novas fotos com Jarbas Homem de Mello e Luca