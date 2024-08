O ator Edson Celulari prestou uma bela homenagem para a esposa, Karin Roepke, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira (19)

Edson Celulari usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a esposa, Karin Ropeke, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 19.

No feed do Instagram, o ator postou várias fotos da amada e também dos dois juntos e escreveu uma bela mensagem. "Hoje é o dia dessa leonina ferozmente sensível, destemida, talentosa, brilhante, generosa, doce, exigente e adorável. Uma mulher do seu tempo, fascinante!", começou.

"Eu te amo e agradeço, todos os dias, o nosso encontro. Que você alcance seus sonhos, realize seus projetos e que esteja sempre pertinho de nós… o mundo fica muito melhor ao seu lado. Feliz aniversário, minha Galega", completou a homenagem.

Os fãs de Celulari parabenizaram Karin nos comentários. "Parabéns!! Tudo de mais lindo e especial pra você, muitas felicidades e alegrias na sua vida!", disse uma seguidora. "Parabéns, muita saúde, paz e prosperidade", escreveu outro. "Parabéns. Muitas felicidades a ela neste dia especial", falou uma terceira.

Edson e Karin estão juntos desde 2011 e oficializaram a união em 2017, na Itália. Eles são pais de Chiara, que completou dois anos em fevereiro. O ator também é pai de Enzo Celulari e Sophia Raia, de seu casamento com a atriz Claudia Raia.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

Aniversário de casamento

Em novembro do ano passado, Edson Celulari usou as redes sociais para comemorar seis anos de casado com Karin Roepke. Os dois, que estão juntos desde 2011, oficializaram a união em 2017, em uma cerimônia íntima na Itália.

Para celebrar mais um ano de união, o casal realizou um ensaio fotográfico, e o artista fez questão compartilhar as fotos no feed do Instagram. Nas imagens, os dois surgem sorridentes e usando um look elegante. "Com quem eu harmonizo, através do amor e da alegria. Parabéns, Galega, pelo nosso niver de casamento. Obrigado pela cumplicidade", escreveu Celulari. Confira a publicação!