De modelo mirim a galã da Globo: saiba curiosidades sobre Renato Góes, que faz 38

Aniversariante do dia, Renato Góes se tornou destaque na Globo e equilibra várias ocupações para além das telinhas; saiba mais sobre o artista

Renato Góes(38) é considerado um dos grandes galãs da Globo e tem seu rosto carimbado em diversas tramas da emissora. O artista, que celebra seu aniversário nesta quinta, 19, tem uma extensa carreira e também se dedica a diversos projetos além da atuação. Confira curiosidades a seguir!

Nascido no Recife, capital de Pernambuco, Renato Góes começou a trabalhar aos 4 anos como modelo mirim em desfiles e fazendo figurações em comerciais. Foi aos 15 anos que ele passou a trabalhar em comerciais de TV.

Seu trabalho com a atuação começou quando ele cursou teatro Escola SESC de Teatro, em Piedade, também em Pernambuco. E foi em 2011 que ele estreou na Globo, com um papel fixo na novela Cordel Encantado. Desde então ele acumulou destaques em tramas como Velho Chico (2016), Os Dias Eram Assim (2017) e Órfãos da Terra (2019).

Neste ano, ele viveu seu primeiro mocinho em Família é Tudo, após diversos papéis mais densos na teledramaturgia, e já está confirmado para o elenco do remake de Vale Tudo. Para além da atuação, Góes também cursa História em uma faculdade privada no Rio de Janeiro, comanda um selo musical e uma produtora audiovisual, e ainda planeja trabalhar dando aulas de história ou de teatro.

Porém, seus dias não são recheados apenas de trabalho. Hoje, ele é casado com a atriz Thaila Ayala(38) e é pai de Francisco(3) e Tereza, de quase 1 ano. Apaixonado pela família, o ator guarda até hoje o DIU (Dispositivo Intrauterino) que a esposa usava antes da gravidez do primeiro filho.

ROMANCES DE RENATO GÓES

Antes de se casar com Thaila Ayala, o artista teve alguns relacionamentos que vieram a público. Entre os anos de 2010 e 2011, ele namorou a atriz Emanuelle Araújo(48) e, no ano de 2015, viveu um romance com a humorista Tatá Werneck(41).

Porém, foi em 2017 que ele começou a namorar a atual esposa. Os dois se casaram em 2019, na terra natal do artista, em uma cerimônia realizada na tradicional Igreja do Carmo, em Olinda, no município de Pernambuco.

