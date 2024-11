Renato Góes curte momento especial com o filho: 'Primeira vez'

O ator Renato Góes compartilhou um momento especial com o filho Francisco, de três anos, fruto de seu casamento com a atriz Thaila Ayala

O ator Renato Góes usou as redes sociais para compartilhar um momento especial. Neste domingo, 24, ele mostrou que levou o filho Francisco, de três anos, fruto de seu casamento com a atriz Thaila Ayala,para assistir a uma partida de futebol em estádio.

Os dois marcaram presença na partida do Sport contra o Santos, no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife. "Primeira vez do Chico, primeira divisão. Que noite! Impossível explicar! Te amo, filho!", escreveu ator na legenda do vídeo compartilhado no Instagram.

Nos comentários, os internautas apontaram que o pequeno levou sorte, já que o Sport venceu a partida por 2 a 1 contra o Santos e foi para a Série A. "Que massa! Chico deu sorte!", comentou um. "Chico pé quente!!!! A base vem forte!!!", celebrou outro. "Chico pé quente! Torci e fiquei feliz por vocês! É Nordeste na Série A", opinou um terceiro.

Veja o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Renato Góes (@renatogoess)

Thaila Ayala celebra o aniversário do filho com festa luxuosa

Recentemente, Thaila Ayalae ncantou os seguidores ao mostrar os detalhes da festa luxuosa de seu filho, Francisco, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes. O menino fará três anos de vida no dia 1° de dezembro, mas o casal decidiu adiantar a comemoração.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou fotos da comemoração, que teve como tema 'Simba', personagem do filme 'O Rei Leão'. Para a festa, Francisco vestiu um conjunto de moletom estampado com o tema. Sua irmã caçula, Tereza, de 1 aninho, usou um vestido meia-calça e um sapatinho preto.

O local do evento foi decorado com muitas bexigas coloridas, personagens do filme, além do bolo e doces personalizados. Veja como foi!

Leia também: Thaila Ayala fala da importância do autocuidado na maternidade e revela mudanças: 'São muitas'