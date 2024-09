Nathalia Dill e Renato Góes revelam detalhes de última gravação para 'Família é Tudo'

Na reta final de 'Família É Tudo', Nathalia Dill e Renato Góes gravaram um recado para o programa 'Mais Você', contando sensação de gravar última cena

Na véspera do último capítulo de 'Família É Tudo', Nathalia Dill e Renato Góes compartilharam detalhes da gravação da última cena da novela em participação no Mais Você desta quinta-feira, 26. Também durante o programa, Tati Machado falou sobre o desfecho dos personagens Vênus e Tom, interpretados pela dupla de atores.

"Depois de muitas idas e vindas o casal vai ter o final merecido, com direito a Vênus gravidíssima casando com seu grande amor", adiantou Tati, que contou que os dois artistas gravaram um recado para a apresentadora, Ana Maria Braga.

"Acabamos de gravar a última cena, foi muito emocionante", revelou Nathalia. "Bom chegar ao final, missão cumprida. Mas também o coração fica apertado, né? Não ver mais os amigos por um tempo...", confessou Góes.

"Foi muito bom, viramos uma família, convivemos muito, nos ajudamos muito e agora é hora de se despedir. Espero que vocês curtam o final dessa novela!", finalizou a atriz global.

Nathalia Dill e Renato Góes gravam cena de casamento

O capítulo final de Família É Tudo será exibido em 27 de setembro, mas a equipe da novela das sete já vive o clima de despedida. No último dia 12, grande parte do elenco se reuniu em uma igreja nos Estúdios Globo para gravar as cenas do casamento entre Vênus (Nathalia Dill) e Tom (Renato Góes).

Após vários desencontros, o casal de protagonistas finalmente encontrará seu final feliz na reta final da trama. Nas fotos divulgadas pela emissora, o destaque foi para a barriga falsa usada por Nathalia, já que Vênus chegará ao altar grávida de oito meses.

“Quando eu soube que a Vênus ia casar grávida, minha ideia foi fazer um vestido mais simples, no sentido de não ter bordado, não ter renda, não ter manga, não ter muito excesso para o protagonismo ficar na gravidez, no barrigão. Ela está finalmente formando a família que ela tanto sonhou desde o início da novela. Paralelamente, a gente pensou em um vestido que tivesse as características da personagem - uma mulher mais prática, mais engajada, pé no chão, realista. Linda, chique e sem muito enfeite, sabe? O brilho da Vênus é uma coisa que vem muito mais de dentro do que do enfeite”, disse a figurinista Sabrina Moreira em entrevista à Quem.

Confira as fotos: