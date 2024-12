Confeiteiro revela que bolo gigante de Gkay foi feito em tempo recorde: 'Pediu um dia antes'

Em entrevista à CARAS Brasil, o chef Denilson Lima também conta que foi preciso contratar um caminhão para transportar o bolo de aniversário de Gkay

Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay(32), se tornou assunto nesta semana após posar ao lado de um bolo gigante para comemorar seu aniversário. Segundo o chef Denilson Lima(27), confeiteiro que criou o bolo, o pedido da influenciadora foi feito em tempo recorde.

"O bolo tinha 1,40 m, eu nunca tinha feito um bolo tão grande. Como ela pediu um dia antes, juntei todo mundo e fizemos tudo no mesmo dia, em mais ou menos seis horas. Foi o recorde, mas porque foi a equipe inteira. Demos o nosso melhor, entregamos esse bolo gigante", conta o chef à CARAS Brasil.

Denilson conta que, no ano passado, recebeu o pedido para fazer um bolo para a Farofa da Gkay , porém, com a alta demanda do ateliê, não conseguiu. "Nesse ano, ela pediu para um amigo em comum falar comigo. Depois, ela me ligou e disse que queria um bolo delicioso, lindo e que impactasse."

O chef confeiteiro diz que a influenciadora confiou nele para escolher o sabor e cores do bolo, e que ela viu o pedido pronto apenas na entrega. "Quando chegou ela ficou impressionada. Ela deixou tudo nas minhas mãos."

Porém, a entrega também precisou ser especializada. Denilson conta que o carro do ateliê não era capacitado, então foram atrás de uma empresa que possuía um caminhão refrigerado para fazer o transporte da melhor maneira possível.

DENILSON LIMA TAMBÉM FEZ O BOLO DE CASAMENTO DE LUAN SANTANA

O chef conta que, recentemente, também confeitou o bolo do casamento civil de Luan Santana (33) e Jade Magalhães (31). "A Jade e a assessora nos procuraram, e muitas noivas começaram a entrar em contato querendo saber sobre o bolo."

Além disso, Denilson diz que o bolo mais marcante de sua carreira aconteceu após um pedido de um casal de São Paulo que se casou em Sevilha, na Espanha. O bolo pintado à mão foi levado até a Europa, e, de acordo com o confeiteiro, trouxe muitas oportunidades para sua carreira.

"Até me emociono, foi um bolo que mudou minha carreira. Era um bolo todo pintado à mão, ficou incrível. Muita gente legal começou a vir atrás de nós, querendo saber da minha história", completa ele, que se mudou do Maranhão para São Paulo e iniciou os trabalhos como confeiteiro durante a pandemia de Covid-19.

