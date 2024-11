Gkay reforça a importância da fé em sua carreira na moda: 'Toque de Deus'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gkay também recorda o Prêmio Jovem e revela projetos que pretende tocar no mundo da moda em 2025

Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay(31), passou por uma verdadeira transformação no conteúdo que produz para a internet. Dona de uma legião de 20 milhões de seguidores, a influenciadora digital está cada dia mais focada no universo da moda e reforça a importância da fé em cada uma de suas conquistas.

Em entrevista à CARAS Brasil, Gkay diz que encontrou na moda uma ferramenta de ajuda . Agora, ela está estudando sobre o segmento e se vê ainda mais apaixonada por tudo o que envolve a moda —que te deu ainda mais experiências de vida.

"Eu não imaginava que ia alcançar coisas tão incríveis quanto já alcancei. Fico muito grata, sinto que tem um toque de Deus em cada passo que eu dou na moda. Vejo meus seguidores curtindo e torcendo. Que seja só o começo."

Leia também: Que look é esse? Gkay impressiona com vestido de garfos em supermercado

"É moda é uma ferramenta que ajuda, não só a mim. Hoje, eu estudo moda e é incrível ver como ela já ajudou países a se reerguerem depois de crises, por exemplo. Durante sua própria história, a moda é um elemento que nos ajuda a se reeguer, ajuda na autoestima e também foi um caminho natural, apesar de surpreendente", afirma ela, que venceu o Prêmio Jovem Brasileiro na categoria em 2024.

Para o futuro, a influenciadora já prepara novos projetos para o universo e não esconde a empolgação de poder conhecer mais uma semana de moda, apesar de fazer suspense sobre qual será. Abaixo, Gkay conta mais sobre o Prêmio Jovem e seus projetos futuros. Confira trechos editados da conversa.

Leia mais em: Gkay diz que não se reconhecia após procedimentos estéticos: 'Perdi minha identidade'

Como é ter o reconhecimento do Prêmio Jovem por seu trabalho depois de tanto esforço no universo da moda?

Foi uma surpresa para mim. Apresentar o Prêmio Jovem já foi muito significativo, é uma premiação que está comigo desde o começo de tudo. Esse final com a categoria Moda foi uma surpresa maravilhosa, é muito bom quando seu trabalho é reconhecido. Sou imensamente grata, não apenas ao prêmio, mas à toda a equipe.

E quanto aos bastidores da premiação, como foi esse momento de reencontro com vários amigos?

Foi muito bom encontrar vários amigos e entregar prêmio para pessoas que eu tanto amo e merecem ser elogiados, como Lucas Guimarães, Camila Loures, Manu Bahtidão e Bom Talvão. A Bia [do Brás], maravilhosa, ela tem uma energia do bem e de luz, que contagia o ambiente. Só de estar perto dela já se sente isso. Foi incrível estar perto dela, dos outros ganhadores e também das medalhistas olímpicas, foi uma honra.

Você tem algum projeto envolvendo moda para os próximos anos?

Em janeiro já começo com a semana de alta costura, quero fazer edições do meu bazar novamente, pretendo fazer duas edições no ano que vem. Tenho alguns projetos surpresa, estou organizando para que também sejam executados em 2025. Vem muita coisa desse mundo que eu amo.