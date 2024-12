Gkay impressiona ao comemorar aniversário de 32 anos com bolo gigante

Dia de festa! A influenciadora Gkay celebrou a chegada de seus 32 anos com um bolo gigante decorado com frutas; confira

Dia de festa na casa de Gkay! A influenciadora digital Gessica Kayane usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 3, para celebrar a chegada de seus 32 anos de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-participante da 'Dança dos Famosos' compartilhou um vídeo especial de boas-vindas ao novo ciclo que se inicia. No registro, Gkay aparece em frente a um bolo gigante de aniversário, decorado com frutas vermelhas e diversas velas.

"Pode vir, vai ser só um bolinho", brincou a famosa na legenda da postagem, se referindo ao tamanho do doce. Impressionados com a criatividade da aniversariante, diversos amigos e admiradores deixaram mensagens carinhosas de felicitações para Gkay nos comentários.

"Genteeee, ela é a própria festa! Parabéns querida, felicidades sempre!", desejou uma internauta. "Parabéns Gessica! Chuvas de bênçãos infinitas na sua vida! Muita prosperidade e saúde!", escreveu outra. "Achei pequeno o bolo, singelo", se divertiu uma terceira.

Vale lembrar que diferente dos anos anteriores, a influenciadora digital decidiu não realizar a famosa 'Farofa da Gkay' e optou por adiar o evento, que seria realizado entre os dias 3 e 5 de dezembro.

Confira o bolo gigante de aniversário de Gkay:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessica)

Gkay manda recado para videntes que fazem previsões sobre sua vida

Recentemente, a influenciadora Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, usou as redes para fazer um desabafo sobre as previsões que fazem a respeito de sua vida. Nos stories do Instagram, ela disse que não não quer desrespeitar a crença das pessoas, mas não é o que acredita.

"Parem de fazer previsões sobre minha vida. Toda vez é uma previsão diferente, que eu vou morrer de um jeito diferente. É muito chato você estar no seu domingo e vir alguém falar que você vai morrer. É muito chato, como já aconteceu outras vezes, que até avião meu disseram que ia cair", falou ela.

Em seguida, ressaltou que sua crença não vai de encontro com as previsões e finalizou: "Está repreendido em nome de Jesus, assim como também repreendi nas outras vezes. Quem sabe da nossa vida é Deus".

Leia também: Gkay reforça a importância da fé em sua carreira na moda: 'Toque de Deus'