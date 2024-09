A influenciadora digital Carol Dantas prestou uma bela homenagem no aniversário de Valentin, que completou cinco anos de vida

Neste domingo, 15, Carol Dantas usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu filho caçula, Valentin. O menino, fruto de seu casamento com Vinícius Martinez, completou cinco anos de vida neste sábado, 14.

Para comemorar a data especial, a influenciadora digital compartilhou em seu perfil no Instagram uma sequência de cliques do herdeiro. Em uma das fotos, Valentin aparece com o irmão mais velho,Davi Luca, de 12 anos, filho de Carol com o jogador de futebol Neymar Jr.

Ao postar as imagens do aniversariante, a mamãe se declarou. "Ontem foi dia de celebrar a vida do nosso Tintin. Valentín é nosso agito, nossa alegria desde o momento que acorda até na hora que o sono vem e ele começa a falar nada com nada", começou ela.

"É nosso coração saindo da boca a cada pulo radical ou ideias mirabolantes. Ele é alegria e emoção da mais pura. Ele é jogar, dançarino, caçador de girino ou qualquer outro personagem que estiver na sua imaginação. Ele veio para completar, trazer mais amor e alegria para minha vida e para vida de quem tem a sorte de ter ele por perto. Te amo pitico da mãe", completou.

Os fã encheram o post de mensagens para Valentin. "Parabéns, Tintin", disse uma seguidora. "Ele parece ser uma criança tão gente boa", observou outra. "Lindo demais! Que Deus abençoe sempre o Tintin e todos vocês", escreveu uma fã. "Ele merece o mundo!! Ele é tão fofinho", falou mais uma.

Confira:

