Bruna Biancardi ganha bolo personalizado em aniversário de 31 anos

Dia de festa na casa de Bruna Biancardi! A influenciadora digital comemora nesta terça-feira, 15, seu aniversário de 31 anos e iniciou as celebrações já durante a madrugada. Ela, que é mãe de Mavie, de um ano, e está à espera de Mel, frutos do seu relacionamento com o jogador Neymar, ganhou bolo pela data e homenagens de pessoas próximas.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, Biancardi aparece usando um vestido preto. E ela posou para o registro com seu bolo de aniversário, que foi decorado em tons de marrom e creme. No topo do doce, há um pequeno letreiro escrito "Bru 31", indicando que a idade da aniversariante.

Em outra imagem, é possível notar que ela também ganhou outro bolo branco com flores desenhadas e a inscrição "Hello 31!". Ao redor, aparece um buquê enorme de rosas vermelhas à esquerda e outro arranjo de flores em tons de rosa à direita.

Nas redes sociais, Bruna Biancardi ganhou homenagens da irmã, Bianca Biancardi, e da amiga Hanna Carvalho. "Dia dela. Te amamos muito!", postou Bianca em seu perfil.

Já Hanna reuniu alguns momentos ao lado da amiga. "Hoje é seu dia e só posso agradecer por ter você na minha vida. A gente já dividiu tantos momentos — trabalho, risadas, choros, maternidade, sonhos… E em cada fase, você sempre foi presente me dando força, carinho e muito amor!", escreveu.

E complementou: "Ver a mulher, mãe e amiga incrível que você se tornou, me enche de orgulho. Nossa caminhada juntas é só o começo de tantos momentos que ainda vamos viver. Te admiro muito! Desejo que seu novo ciclo venha cheio de amor, saúde, paz e muitas alegrias. Você merece o mundo todinho sorrindo pra você. Te amo pra sempre. Feliz aniversário, amiga".

"Que Deus faça infinitamente mais na sua vida, que abençoe o seu lar e sua família sempre. Desejo tudo de mais lindo nesse novo ciclo que se inicia, você merece muito!!! Amo você!!", escreveu a beauty artist Giovanna Trugillo.

