Carol Dantas mostra a comemoração do aniversário de seu filho com Neymar

Davi Lucca, primogênito de Neymar, celebra seu 13º aniversário neste sábado, 24. E Carol Dantas compartilhou uma foto do filho com os doces da festa

Davi Lucca, primogênito de Neymar, celebra seu 13º aniversário neste sábado, 24. Para marcar a data especial, sua mãe, a influenciadora Carol Dantas, compartilhou em seu Instagram uma foto do filho cercado pelos doces da festa de aniversário.

Para a data especial, os chefs do jogador prepararam um bolo de chocolate, torta cheesecake com frutas vermelhas e vários outros docinhos. A mãe de Davi, que reside em Barcelona, na Espanha, viajou para a Arábia Saudita, onde o jogador atualmente vive com a família, para que o primogênito passasse alguns dias com o pai.

Davi Lucca (Reprodução/Instagram)

Nos stories do Instagram, Carol Dantas se declarou ao filho no aniversário dele. “Te amo meu amor!”, escreveu ela. Rosania Nunes, que foi babá de Davi Lucca por alguns anos, também escreveu uma mensagem carinhosa para Davi Lucca e relembrou alguns momentos que passaram juntos. "Sou grata a Deus por permitir que eu faça parte de sua história! Você tem muita luz e já ilumina por onde passa”, disse.

A influenciadora Bruna Biancardi parabenizou o enteado. Ela compartilhou uma foto dele com a irmã, Mavie. E escreveu na legenda: "Davizinho, que o seu novo ciclo seja repleto de amor, sorrisos e muitas felicidades! Que você continue sendo esse menino doce, carinhoso e inteligente! Obrigada por ser tão incrível com a gente, desde o começo. Amamos você e estaremos sempre ao seu lado", postou a influencer nos Stories.

Bruna Biancardi revela o apelido que filho de Carol Dantas deu para Mavie

Nesta sexta-feira, 23, Bruna Biancardi usou suas redes sociais para compartilhar um momento fofo entre sua filha, Mavie, e o herdeiro de Carol Dantas. No vídeo publicado nos stories do Instagram, Valentin, de 4 anos, aparece dando comida na boca da pequena, a quem ele deu um apelido carinhoso.

No vídeo, a influenciadora diz: "Ele é a pessoa que dá comida oficial para a Mavie, ela come tudo com ele". Já na legenda da publicação, Bruna contou o apelido carinhoso que Valentin usa para se referir a Mavie: "Minha florzinha".

Vale lembrar que Mavie é filha de Bruna com o jogador de futebol Neymar Jr. O atleta também é pai de Davi Lucca, fruto de seu relacionamento com Carol, e de Helena, de 1 mês, com Amanda Kimberlly. Já Valetin é filho de Dantas com Vinícius Martinez.