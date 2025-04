Renato Góes impressiona com homenagem para Thaila Ayala: 'Minha companheira'

O ator Renato Góes prestou uma bela homenagem para a esposa, a atriz Thaila Ayala, que completou 39 anos nesta segunda-feira, 14

Renato Góes usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua esposa, a atriz ThailaAyala, que completou 39 anos nesta segunda-feira, 14.

Em seu perfil oficial, o ator, que interpreta o personagem Ivan Meireles na novela Vale Tudo, da Globo, compartilhou várias fotos da festa de aniversário da amada, incluindo uma que os dois estão se beijando e outra com os filhos, Francisco, de três anos, e Tereza, que fará dois anos em breve. Já na legenda, Renato parabenizou Thaila.

"Dia do meu amor. Muita gente tem o privilégio de dizer que seus companheiros os inspiram. Eu tenho o orgulho de dizer que minha mulher inspira muitas outras mulheres. A minha mulher impacta muitas outras vidas. Ela acalma corações de mães desesperadas, ela da norte e oferece companhia a puérperas que se sentem sozinhas e isoladas. Ela me ensina diariamente", disse ele no começo do texto.

O ator seguiu o texto rasgando elogios à Thaila: "Sem contar a sorte dos nossos filhos, que têm em casa a melhor mãe do mundo. Fora a todos os seus talentos. Uma roteirista brilhante e uma atriz gigante. Minha companheira pra tudo. Inimigos do fim! Quando juntos, a gente se diverte mais que todo mundo. Te amo meu amor. Quero uma vida inteira do teu lado! Muita luz e muita saúde pra seguir sendo essa pessoa única e especial", declarou o famoso.

Mais cedo, Thaila Ayala abriu o álbum de fotos da comemoração de seu aniversário, que contou com a presença dos familiares e amigos. "Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar comemorar um aniversário assim na minha casa, com meus filhos, meu marido, minha família! Presente maior não há! Obrigada Deus por tanta benção", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Confira:

Thaila Ayala relembra reação inusitada após se apaixonar por Renato Góes

Thaila Ayala foi a convidada do Wow Podcast e fez algumas revelações sobre a sua vida. A atriz contou que se apaixonou por Renato Góes após eles terem relações sexuais pela primeira vez. No entanto, o que mais surpreendeu foi a reação da famosa com isso. Thaila ainda revelou que o interesse surgiu ao estar presente em um evento com Renato e outros famosos.

"Fomos jantar todos juntos, o restaurante fechou, fomos continuar bebendo vinho no hotel. Fomos para o quarto dele, transamos, e em algum momento eu olhei para ele e falei 'f****', senti um troço que não sei explicar, mas me apaixonei perdidamente. Não falei nada, mas olhei para ele e senti, fiquei muito confusa com aquilo, falei 'ferrou'. Aí ele entrou no banheiro e eu coloquei uma roupa, desci descalça pela escada de serviço [do hotel]. Eu fugi pela escada de serviço porque se eu fosse pelo elevador ele iria me pegar caso o elevador demorasse para chegar (...)", disse em um trecho. Veja o relato completo!

