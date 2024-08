Bruna Biancardi mostra Mavie com Davi Lucca e Valentin, filhos de Carol Dantas

Nas redes sociais, Bruna Biancardi encantou ao mostrar sua filha, Mavie, com os filhos de Carol Dantas, Davi Lucca e Valentin

Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 16, ao mostrar um registro encantador de sua filha com os herdeiros de Carol Dantas.

Na foto publicada nos Stories do Instagram da influenciadora digital, Davi Lucca, de 12 anos, aparece abraçado com os irmãos, Mavie, de 10 meses, e Valentin, de quatro anos. Para o momento fofo, a pequena surgiu usando um vestido e um sapatinho dourado.

Vale lembrar que Mavie é filha de Bruna com o jogador de futebol Neymar Jr. O atleta também é pai de Davi Lucca, de seu relacionamento com Carol, e de Helena, de 1 mês, com Amanda Kimberlly. Já Valetin é filho de Dantas com Vinícius Martinez.

Bruna e Carol, aliás, já mostraram que são amigas. Na última segunda-feira, 12, as duas surgiram nas redes sociais treinando juntas. A mãe de Davi, que mora em Barcelona, na Espanha, viajou para Arábia Saudita, onde o jogador mora atualmente com a família, para que o primogênito curtisse alguns dias com o pai. Em um vídeo compartilhado nos stories de Biancardi, a dupla aparece suando a camisa em uma academia luxuosa do país, enquanto são instruídas por uma personal trainer.

Confira:

Mavie com Davi Lucca e Valentim - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi revela passado em ginástica artística

Enquanto assistia uma competição dos Jogos Olímpicos de Paris, Bruna Biancardi usou as redes sociais para fazer uma revelação. A influenciadora digital contou que praticou ginástica rítmica por quatro anos, na infância.

Em uma foto da sua TV ligada na transmissão da ginástica rítmica, a mãe da Mavie contou a curiosidade: "Curiosidade sobre mim: fiz 4 anos de Ginástica Rítmica (Não disse que era boa)", brincou.

Vale lembrar que a influenciadora é namorada de Neymar e tem com o jogador de futebol uma filha, Mavie. O atleta foi campeão olímpico com a seleção brasileira masculina nas Olimpíadas do Rio, em 2016.