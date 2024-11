Carla Diaz faz reflexão ao celebrar aniversário de 34 anos: 'Nova etapa'

Completando 34 anos de vida, a atriz Carla Diaz realizou um balanço dos últimos meses e se mostrou preparada para o início do novo ciclo

Carla Diaz iniciou o dia bastante reflexiva! A atriz, que completa mais um ano de vida nesta quinta-feira, 28, usou as redes sociais para compartilhar um longo texto a respeito do novo ciclo que se inicia.

Em seu Instagram oficial, Carla publicou algumas fotos em frente a uma piscina e contou que decidiu celebrar o aniversário de forma diferente dos anos anteriores: desta vez, ela escolheu passar o dia em um spa ao lado da mãe, Mara Diaz, e de seu cachorrinho de estimação, Chaplin.

Ao longo de sua reflexão, a famosa mencionou os aprendizados dos últimos meses, incluindo grandes desafios, e garantiu que se sente mais do que preparada para tudo de bom que está por vir com a chegada de seus 34 anos de vida.

"Estou vibrando para que o novo ciclo seja repleto de saúde, paz e leveza. Esse ano quis comemorar de uma forma diferente, vim passar uns dias em um SPA, com a minha mãe e com o Chaplin! Estamos em conexão com Deus, com a natureza, e agradecendo por cada dia e pelo o que ainda virá. Foram tantos desafios nesse último ciclo. QUE ANO! Vivi e aprendi muita coisa, ri, chorei, caí e levantei para que nessa nova fase estivesse bem mais forte", iniciou Carla Diaz.

"Afinal, faz parte de mim respirar e entender o que a vida quer me ensinar, e foi exatamente isso que fiz nesse ano inteiro. Meu coração está grato por tudo que me aconteceu! Estou pronta para essa nova etapa, para os novos desafios, para encarar os novos dias e o mais importante: tendo saúde, pessoas cheias de amor e carinho ao meu redor, e estando em paz comigo mesma", completou a atriz.

Por que Carla Diaz recusou convite para viver Suzane Richthofen em Tremembé?

A atriz Carla Diaz foi convidada para interpretar novamente Suzane von Richthofen na série 'Tremembé', prevista para estrear no primeiro semestre de 2025 no Prime Video. Apesar de já ter vivido a criminosa em outros três filmes sobre o caso que abalou o Brasil em 2002, a artista preferiu recusar o novo papel.

"Acabei falando que não porque achava que já tinha vivenciado tudo dentro dessa personagem. Já tinha feito ela [Suzane] em três filmes e em fases diferentes da minha vida.Então, dessa vez achei melhor alçar novos voos, novos desafios com outras personagens. Desejo sorte para essa nova produção. Fiquei feliz com o carinho de virem até mim fazer o convite", disse ela entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

