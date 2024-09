Carla Diaz recusa convite para viver Suzane von Richthofen em nova série; entenda

A atriz Carla Diaz, que interpretou Suzane von Richthofen em filmes sobre o crime que chocou o Brasil, não aceitou novo papel em série

A atriz Carla Diaz foi convidada para interpretar novamente Suzane von Richthofen na série 'Tremembé', prevista para estrear no primeiro semestre de 2025 no Prime Video. Apesar de já ter vivido a criminosa em outros três filmes sobre o caso que abalou o Brasil em 2002, a artista preferiu recusar o novo papel.

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Carla explicou o motivo de ter negado o convite. "Acabei falando que não porque achava que já tinha vivenciado tudo dentro dessa personagem. Já tinha feito ela [Suzane] em três filmes e em fases diferentes da minha vida", declarou ela.

"Então, dessa vez achei melhor alçar novos voos, novos desafios com outras personagens. Desejo sorte para essa nova produção. Fiquei feliz com o carinho de virem até mim fazer o convite", completou Carla Diaz.

Anteriormente, a famosa interpretou Suzane von Richthofen nos longas 'A menina que matou os pais', 'O menino que matou meus pais', e 'A menina que matou os pais - A confissão', também produções do Prime Video.

A nova série da plataforma de streaming será baseada nos livros 'Elize Matsunaga: a mulher que esquartejou o marido' e 'Suzane: assassina e manipuladora', do escritor Ullisses Campbell.

Com a recusa de Carla Diaz para interpretar Suzane von Richthofen, o papel ficará com a atriz Marina Ruy Barbosa. A nova produção do Prime Video contará com a direção de Vera Egito. Além do autor dos livros, Juliana Rosenthal, Thays Berbe, Maria Isabel Iorio também assinam o roteiro.

