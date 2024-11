Vestidos usados por Mavie em seu aniversário foram feitos exclusivamente para ela

As peças feitas pela marca Le Infance e foram batizadas em homenagem a Mavie e não poderão ser vendidas peças iguais a da herdeira de Neymar Jr

Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, recebeu uma chuva de elogios na sua segunda comemoração de 1 ano de idade, no Brasil, que aconteceu no sábado, 08. Um dos detalhes que mais chamou a atenção dos internautas foram os modelitos usados pela pequena.

Os vestidos de alta costura foram pensados pela influenciadora mãe da pequena pensados para que a Mavie pudesse estar confortável para aproveitar o dia, sem perder o glamour , batizadas com o nome da bebê e são realmente exclusivas: a venda de peças iguais foi proibida pela própria marca, o que tornou os looks ainda mais únicos.

Mas se você acha que a produção para por aí… o look ficou ainda mais especial, com a criação de uma pulseira em ouro branco com brilhantes. Na joia, estão a data de nascimento de Mavie, as iniciais de Bruna e Neymar e o nome da família, uma forma de eternizar o momento.

Em entrevista à CARAS Brasil, o diretor artístico Jadson Junior (31), que assina a criação das peças, revelou detalhes dos looks.

O vestido escolhido para a recepção da festa foi em tom lilás, que reflete o tema planejado para a festa. “O primeiro look foi um romper em seda pura lilás, com detalhes da identidade visual que desenvolvemos para a celebração, e bordados manualmente em linha, também de seda, com sobreposição de bordados de pedraria para dar mais dimensão e textura à peça… Na parte das costas do look, arrematamos a peça com laços e pins banhados a ouro formando o nome Mavie”, explica Jadson, diretor de criação, inovação e estratégia da Le Infance.

Foto: Reprodução / Instagram

Segundo o profissional, a peça escolhida para o momento de cantar parabéns é um vestido branco com aplicações e lacinhos coloridos, todos pintadas à mão. “O segundo look, ou melhor o look do parabéns, foi desenvolvido em zibeline, com uma modelagem desenvolvida pela primeira vez pela marca a pedido da Bruna. Para contar essa história, pintamos 78 laços à mão, onde pintamos um a um, formando um degradê de cores e padronagens que também estavam presentes na identidade visual da festa. Os laços foram escolhidos para representar o elo de ligação da Mavie com os pais e família, e também com a marca”, contou. Quer saber mais sobre os vestidos usados pela pequena? Clique aqui.