Mavie usou vestido cocriado por Bruna Biancardi em seu aniversário; saiba o valor

A pequena Mavie completou um aninho e ganhou uma festa luxuosa dos pais, o jogador de futebol Neymar Jr. (32) e a influenciadora digital Bruna Biancardi (30), no último sábado, 9, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Com o tema Atelier de Arte da Mavie, a menina encantou ao surgir com dois vestidos exclusivos no evento. Em entrevista à CARAS Brasil, o diretor artístico Jadson Junior (31), que assina a criação das peças, revelou detalhes dos looks.

O vestido escolhido para a recepção da festa foi em tom lilás, que reflete o tema planejado para a festa. “O primeiro look foi um romper em seda pura lilás, com detalhes da identidade visual que desenvolvemos para a celebração, e bordados manualmente em linha, também de seda, com sobreposição de bordados de pedraria para dar mais dimensão e textura à peça. Além de um peplum (saia) com uma barra feita em curvas com micro babados e blooming bouquets, em formatos de pincéis com laços para dar um toque de delicadeza a mais à peça. Na parte das costas do look, arrematamos a peça com laços e pins banhados a ouro formando o nome Mavie”, explica Jadson, diretor de criação, inovação e estratégia da Le Infance.

Segundo o profissional, a peça escolhida para o momento de cantar parabéns é um vestido branco com aplicações e lacinhos coloridos, todos pintadas à mão. “O segundo look, ou melhor o look do parabéns, foi desenvolvido em zibeline, com uma modelagem desenvolvida pela primeira vez pela marca a pedido da Bruna. Para contar essa história, pintamos 78 laços à mão, onde pintamos um a um, formando um degradê de cores e padronagens que também estavam presentes na identidade visual da festa. Os laços foram escolhidos para representar o elo de ligação da Mavie com os pais e família, e também com a marca”, informa.

“Eles trouxerem leveza e alegria para à peça; juntamente com ponteiras de cristais para dar movimento e brilho. Além deles, fizemos babados de pregas, também formando laços que podiam ser vistos no decote do busto e também na barra do vestido. E para arrematar o look, nas mangas tinham máxi laços bordados com micro cristais para traduzir toda a luz que a Mavie emana por onde passa”, completa Jadson, acrescentando que também produziu pijamas e looks de beach wear para Bruna e Neymar.

Ainda de acordo com o diretor artístico, ambos os looks tinham como principal premissa serem extremamente confortáveis e esplendorosos como a ocasião pedia. “Estamos com a Bruna desde o chá revelação – onde assinamos a direção criativa do projeto – e éramos os guardiões do sexo do bebê; além de todo o enxoval de maternidade da Mavie, e outras ocasiões importantes da família”, conta.

'BRUNA É ATENCIOSA E MUITO CRIATIVA'

O profissional reforça que todos as peças são cocriadas com as mamães e papais. “Como já criamos para a Mavie antes mesmo dela nascer, já conhecíamos bem o DNA da mamãe Bruna e seus gostos, o que facilita muito nosso processo de criação e que a faz confiar na marca e no que apresentamos. Bruna nos pediu para priorizarmos shapes que deixassem a Mavie muito confortável, e que desenvolvêssemos uma modelagem única para ela. Ela ama vestidos mais soltos e shapes leves, buscamos traduzir a quatro mãos esses desejos. A mamãe Bruna é sempre muito atenciosa e criativa, então sua participação é sempre muita ativa”, revela.

O desenvolvimento e a produção da peça, entre outros detalhes, levaram, aproximadamente, 120 dias, pontua Jadson. “A Bruna, assim que decidiu e criou o tema da festa, nos contactou para materializarmos juntos os looks. Esse processo de definição de conceito, criação, medidas, ajustes de detalhes e matérias primas, desenvolvimento e produção da peça levaram aproximadamente 120 dias. É muita coisa envolvida para o desenvolvimento de uma peça Couture, que conte uma história e encante todos à sua volta. Os detalhes importam e cada cristal e cores que compõem a peça foram minuciosamente escolhidos e pensados”, fala.

'UMA VERDADEIRA JOIA'

Ainda de acordo com o diretor artístico, os looks da marca têm valor mínimo de R$ 6.890. “E tem o céu como limite! Os looks da Mavie fazem parte da nossa linha Couture, e começam em R$ 18 mil. São peças com matérias primas especiais, inclusive pedrarias compradas em Paris, que são utilizadas pelas grandes maisons de luxo, certificado de autenticidade, etiqueta bordada com o nome da criança, o qual a peça é batizada com seu nome, e nossa tão sonhada Golden box: uma caixa especial que é uma verdadeira joia”, informa.

Para finalizar, o profissional confessa o quanto foi especial participar do primeiro aninho de Mavie. “Sem sombras de dúvidas foi um acontecimento! Enquanto diretor de criação da Le Infance, meu propósito é criar memórias no agora e para sempre! Então, fazer parte de um momento tão único e singular para a vida da família é algo extraordinário. Deus me deu um dom, e o que eu faço hoje é realizar sonhos e despertar o brilho no olhar das famílias; isso é algo que não tem preço!”, comemora Jadson.

