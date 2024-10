Arthur Aguiar impressiona com homenagem para mãe: 'Me inspirou'

O ator e ex-BBB Arthur Aguiar comemorou o Dia dos Professores prestando uma homenagem para sua mãe, Katia Aguiar, professora de Educação Física

Arthur Aguiar usou as redes sociais para prestar uma homenagem para sua mãe, Kátia Aguiar. Nesta terça-feira, 15, é comemorado o Dia dos Professores e ele fez questão de demonstrar o orgulho que sente dela, que é professora de Educação Física.

Em seu perfil no Instagram, o ator e ex-participante do BBB 22, da Globo, compartilhou algumas fotos da mãe dando aulas para crianças na escola e falou sobre a importância dessa profissão. Além disso, Arthur recordou que sua mãe sempre o incentivou quando ele fazia natação.

"Hoje é o dia de uma das profissões mais nobres do mundo, essencial para todos, dia dos professores. Mas, hoje, em especial, quero homenagear minha mãe, professora de educação física, que me inspirou desde criança, quando eu nadava, até os dias de hoje, sempre me motivando a superar meus desafios. Parabéns, mãe, e a todos os professores pelo dia de hoje", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os fãs do ex-BBB deixaram mensagens de felicitações. "Que linda homenagem! Feliz dia dos professores pra dona @_katiaaguiar e para todos os professores do mundo!", disse uma seguidora. "Merecida homenagem. Parabéns a todos os professores que merecem muito carinho", falou outra. "Parabéns @_katiaaguiar e a todos os professores! Vocês merecem tudo aplausos e respeito!", comentou uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)

Leia também:Veja famosos que são filhos de professores e você não sabia

Arthur Aguiar relembra casamento com Maíra Cardi

O cantor e ator Arthur Aguiar abriu o coração ao recordar a grande polêmica em torno de seu antigo casamento com Maíra Cardi. A coach revelou publicamente em 2020 que foi traída diversas vezes durante o relacionamento com o artista.

Agora, em entrevista ao podcast 'No Lucro', da CNN, Arthur revelou que o ocorrido na época em que ainda era casado afeta sua carreira artística nos dias de hoje. "Ainda tem um pouco dessa questão [de as marcas pensarem]: 'Ah, não sei, ele é muito polêmico, ele é muito não sei o quê...', mas na verdade eu não sou um cara polêmico, eu sou cara que teve uma polêmica, mas não um cara polêmico. Um cara polêmico é quem teve diversas polêmicas", declarou ele. Saiba mais!