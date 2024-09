Arthur Aguiar relembra casamento com Maíra Cardi: 'Não sou polêmico'

O ator Arthur Aguiar abriu o coração e revelou que seu antigo casamento conturbado com Maíra Cardi ainda afeta sua carreira artística

O cantor e ator Arthur Aguiar abriu o coração ao recordar a grande polêmica em torno de seu antigo casamento com Maíra Cardi. A coach revelou publicamente em 2020 que foi traída diversas vezes durante o relacionamento com o artista.

Agora, em entrevista ao podcast 'No Lucro', da CNN, Arthur revelou que o ocorrido na época em que ainda era casado afeta sua carreira artística nos dias de hoje. O campeão do BBB 22, da TV Globo, ainda explicou que a polêmica não atrapalha suas empresas, mas acabou afastando oportunidades de trabalho.

"Ainda tem um pouco dessa questão [de as marcas pensarem]: 'Ah, não sei, ele é muito polêmico, ele é muito não sei o quê...', mas na verdade eu não sou um cara polêmico, eu sou cara que teve uma polêmica, mas não um cara polêmico. Um cara polêmico é quem teve diversas polêmicas", declarou ele.

Em seguida, ao ser questionado por Phelipe Siani o quanto o fato o incomoda atualmente, Arthur Aguiar explicou que ainda lida com pessoas disseminando inverdades. "Nos meus negócios não me atrapalha, mas me atrapalha na imagem para que eu feche publicidades. E me incomoda as pessoas falarem, sim, principalmente elas falarem sobre muitas coisas que elas não sabem, afirmarem coisas que não fazem a menor ideia, mas hoje me incomoda menos", disse.

Ao longo do bate-papo, o ator ressaltou que, em 16 anos de carreira, o episódio com a ex-esposa foi o único negativo atrelado à sua imagem. "O cara polêmico é um cara que tem diversas polêmicas. Eu não me considero essa pessoa e não sou mesmo. Se a gente pegar historicamente vai ver que não sou... [...] E depois dessa polêmica, não tive nenhuma outra", relatou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por No Lucro CNN (@nolucrocnn)

Vale lembrar que Arthur Aguiar e Maíra Cardi anunciaram em definitivo o fim da união em outubro de 2022. Da relação, nasceu Sophia Cardi, de 5 anos. Atualmente, a coach é casada com Thiago Nigro, mais conhecido na internet como Primo Rico.

Arthur, por sua vez, namora com a influenciadora digital Jheny Santucci, com quem teve Gabriel, de 7 meses de vida. Recentemente, ele revelou que o casal possui planos de subir ao altar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)

Arthur Aguiar explode o fofurômetro com novas fotos ao lado dos filhos

Recentemente, o ator e cantor Arthur Aguiar encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais novas fotos fofíssimas ao lado dos dois filhos, Sophia Cardi, de 5 anos, e Gabriel Santucci, de 7 meses. Em seu Instagram oficial, o campeão do BBB 22, da TV Globo, publicou uma sequência de momentos especiais em família.

No primeiro registro, Arthur aparece esbanjando alegria ao segurar os herdeiros no colo. Enquanto Sophia fez um coração com as mãos, o caçula, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Jheny Santucci, roubou a cena ao aparecer sorrindo para a câmera; confira mais detalhes!