Veja famosos que são filhos de professores e você não sabia

Nesta terça-feira, 15, é comemorado o Dia dos Professores em território nacional. Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou uma lista de famosos e celebridades que são filhos de educadores e, provavelmente, você não sabia. Confira a seguir!

A primeira personalidade da lista é Iza (34). A cantora, que deu à luz Nala neste domingo, 13, é filha de uma educadora e, no ano de 2021, participou da edição do Criança Esperança em homenagem aos professores, assim como Ivete Sangalo (52) . À época, ela afirmou que aprendeu desde cedo o valor da educação.

"Tenho certeza do quanto que isso [ter mãe professora] fez diferença também na minha formação como artista, como pessoa criativa, e na minha vontade de estudar. Ela sempre fez questão de deixar claro para mim o quanto a educação é importante", completou Iza.

Rodrigo Faro (50) também é filho de uma educadora. A mãe do apresentador é professora universitária, e ele já reforçou em seu perfil do Instagram a importância que a educação tem na vida de suas filhas, Clara (19), Maria (16) e Helena (11), frutos do relacionamento com Vera Viel (49).

Maju Coutinho (46) é mais uma celebridade que integra a lista. O pai e a mãe da apresentadora do Fantástico (Globo) são professores da rede pública de ensino, o que, para ela, foi essencial em seu desenvolvimento. A inspiração foi tamanha que, antes de ser jornalista, ela trabalhou como educadora em São Paulo.

"Não era o meu forte. Eu era mais uma amiga da minha turma, uma irmãzinha muito querida, mas eu não tinha esse jogo de cintura", explicou ela, durante uma entrevista ao Fantástico, concedida em outubro do ano passado.

O apresentador Luciano Huck (53) é mais um dos famosos que são filhos de professores. A mãe do comunicador é arquiteta, urbanista e professora universitária. Para ele, é sempre importante ressaltar a educação, como já fez em outros Dias dos Professores, e até mesmo recentemente em seu programa dominical, Domingão com Huck (Globo).

"Professor não dá só aula, dá asas! Que a gente siga aplaudindo e valorizando os professores todo dia. Minha total admiração, respeito e agradecimento", escreveu ele, neste domingo, em seu perfil do Instagram, após apresentar a história de Wellington Benício, um professor baiano.

Taís Araújo (45) também faz parte da lista. Ela é filha de uma pedagoga, e já homenageou a mãe no Dia dos Professores. "Ela foi a primeira a ter a chance de se formar na sua família. Acho lindo que a escolha dela tenha sido a de formar outras pessoas", escreveu, em seu perfil do Instagram.

