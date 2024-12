Ana Hickmann comemora um ano de seu primeiro beijo com Edu Guedes

Após um ano de ter dado o primeiro beijo em Edu Guedes, Ana Hickmann comemora data e faz declaração para o noivo; confira

A apresentadora Ana Hickmann e Edu Guedes estão comemorando um ano de seu primeiro beijo nesta quarta-feira, 18. Agora noivos e morando juntos, a famosa postou novas fotos com seu amado para fazer mais uma declaração.

Exibindo diversos momentos felizes ao lado dele, a empresária falou sobre ter certeza de seu amor pelo apresentador. Após um ano de ter dado o primeiro passo para o beijo rolar, Ana Hickmann comemorou a união deles.

"Sabe quando você tem a certeza de que fez a escolha certa? Pois é, eu tenho! Conheci e escolhi ficar com você, Edu Guedes. Você me devolveu o brilho nos olhos, a vontade de sorrir e mostrou que, apesar de tudo, a vida vale a pena. Você me devolveu a alegria e o amor. De uma amizade, nasceu a nossa família. Hoje completa 1 ano do nosso primeiro beijo. Quero passar a vida toda ao seu lado. Te amo pra sempre! Te amo infinito! Te amo! Te amo", declarou-se a famosa

Ainda nos últimos dias, Edu Guedes confirmou que Ana Hickmann se mudou com o seu filho, Alezinho, de 10 anos, para a casa dele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Local do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

O apresentador Edu Guedes decidiu revelar mais detalhes sobre o casamento com a apresentadora Ana Hickmann, agendado para 2025. Em entrevista ao portal LeoDias, o chef contou qual será o local da celebração.

“Para o casamento, a gente está fazendo tudo com calma", iniciou."O cardápio a gente escolheu, as bebidas. A gente está preparando um lugar na fazenda para realmente fazer o casamento. Como envolve construção, uma série de coisas, a gente está fazendo também com calma, mas acredito que vai ser bem especial”, detalhou.

À reportagem, a apresentadora quase contou onde será o local em que o casal vai jurar amor eterno: “Nós tínhamos uma data marcada, mas a gente acabou resolvendo mudar essa data, porque nós chegamos à conclusão que o lugar que a gente quer que essa cerimônia aconteça, que esse momento tão importante aconteça, ele não estava pronto".

E prosseguiu: "A gente está restaurando e reconstruindo algumas coisas e deixando do nosso jeito. Acontecerá com certeza em 2025, só que eu ainda não sei a data, até porque a obra não acabou. E sabe como é que é a obra, né? A gente fala que vai ser em janeiro, mas fica sempre para março, abril”, afirmou.