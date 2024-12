Gabriela Duarte celebra 13 anos do filho com fotos raras: 'Orgulho'

Com cliques raros do filho, Gabriela Duarte celebra mais um ano de vida do herdeiro e encanta ao exibi-lo em sua rede social; confira

A atriz Gabriela Duarte está comemorndo mais um ano de seu filho, Frederico, fruto de seu antigo casamento com o fotógrafo Jairo Goldflus, com quem ficou por 19 anos e anunciou a separação em 2020.

Nesta quarta-feira, 18, dia em que o herdeiro mais novo completa 13 anos, a famosa postou cliques raros com ele e encantou. Mostrando o menino menor e atualmente, a filha de Regina Duarte usou as fotos para se declarar.

"Fred, 13 anos. Tenho muito orgulho de você. Parabéns meu filho. Te amo demais", escreveu a famosa ao fazer o álbum com as fotos encantadoras.

Além de Frederico, Gabriela Duarte teve Manuela, de 18 anos, com o ex-marido. Ainda recentemente, a atriz impressionou ao surgir com a garota. A semelhança entre as duas, além da beleza da jovem, chamaram a atenção dos fãs.

Atualmente, a artista está comprometida com Fernando Frewka, com quem assumiu relacionamento no último ano. Para quem não sabe, o namorado da atriz é educador físico, empresário e atleta. Ele é sócio-proprietário de uma empresa especializada no design e construção de pistas de skate, além disso, é articulador e fomentador do skate no Brasil. Discreto, ele mantém um perfil fechado nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Duarte (@gabidu)

Como Gabriela Duarte assumiu o novo namoro?

A atriz Gabriela Duarte assumiu o namoro em outubro de 2023 ao postar um vídeo para homenagear seu namorado, Fernando Frewka. Ele estava completando mais um ano de vida e ela exibiu fotos e vídeos ao lado do amado durante viagem para um lugar frio. Na legenda, ela disse: “Viva você! Te amo”.

Quando foi a separação de Gabriela Duarte do ex-marido?

Gabriela Duarte estava solteira desde o fim do casamento de 19 anos com o fotógrafo Jairo Goldfuss. Os dois anunciaram a separação em janeiro de 2020 com um post nas redes sociais. Juntos, eles tiveram dois filhos, Manuela, de 17 anos, e Frederico, de 11 anos.