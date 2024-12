Pai de 4, Ronaldo expõe desejo de aumentar a família com a esposa

O ex-jogador de futebol Ronaldo mencionou a vontade de ter um herdeiro com a esposa, Celina Locks: 'Estou pressionando'

O ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e a esposa, Celina Locks, participaram do programa 'Mais Você' nesta quarta-feira, 18, e bateram um papo sobre diversos assuntos com Ana Maria Braga. Ao longo da conversa, o famoso abriu o coração ao falar sobre a ótima relação que possui com os filhos.

Ronaldo é pai de quatro herdeiros: Ronald Nazário, fruto de seu primeiro casamento com Milene Domingues; Alexander Lima, com Michele Umezu; e Maria Sophia e Maria Alice, suas filhas caçulas com Bia Antony. No entanto, se depender do ex-atleta, a família pode aumentar em breve. "Ele quer mais", disse Celina.

De acordo com Ronaldo Fenômeno, seu desejo de ter filhos com a atual esposa é bastante verdadeiro. "Estou pressionando ela. Todas as amigas dela estão grávidas ou tendo filho e ela está ficando para trás", brincou ele em conversa com a apresentadora do 'Mais Você'.

Durante o assunto, Celina Locks contou que se dá muito bem com os quatro filhos do companheiro: "Amo meus enteados, tenho eles como se fossem meus filhos, consigo defender eles, a gente tem esse acordo tanto de autoridade como de respeito por eles", declarou ela.

Ronaldo ainda aproveitou o momento para elogiar os herdeiros. "Tenho muita sorte. Sou muito grato por como eles são, são crianças educadas, respeitosas, carinhosas", derreteu-se o ex-jogador de futebol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por C E L i N A (@celinalocks)

Relembre o casamento de Ronaldo e Celina Locks

Ronaldo Nazário, o Fenômeno, e Celina Locks se casaram após oito anos de namoro. A união aconteceu em Ibiza, na Espanha, durante um período de três dias de festa para os noivos e seus convidados. A grande cerimônia de casamento aconteceu no dia 29 de setembro de 2023 no final da tarde e ao ar livre.

Para o grande dia, a noiva usou um vestido da grife Giorgio Armani Privê com decote tomara que caia. Por sua vez, Ronaldo usou um terno da grife Giorgio Armani. O local da festa e da cerimônia foi decorado com flores brancas e folhagens. O casamento deles foi capa da revista CARAS. Veja as fotos aqui!

Leia também: Filho de Ronaldo, Ronald 'nega' herança do ex-jogador: 'Correr atrás do meu'