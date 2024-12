Rafael Zulu comemora formatura da filha: 'Conseguiu'

Rafael Zulu comemorou a formatura da filha Luiza, de 17 anos. A jovem concluiu o ensino médio e se prepara para cursar medicina

Nesta terça-feira, 17, Rafael Zulu celebrou um momento mais do que especial nas redes sociais. Sua filha Luiza, de 17 anos, fruto do relacionamento com Maria Clara Mesquita, concluiu o ensino médio. O famoso também é pai de Kalu, de três anos, do atual casamento com Aline Becker.

Em sua conta no Instagram, o ator compartilhou diversas fotos do momento especial e fez uma linda homenagem para a herdeira, que se prepara para cursar medicina. "Eu cheguei a conclusão que fico mais pensativo e reflexivo em dias como os de hoje. Gente, hoje nós formamos a Luiza. Digo nós porque além dos professores e todo o time da escola, o papel da família é fundamental. E a nossa deu um show até aqui, dando toda a tranquilidade para que a Luiza só se preocupasse em estudar. Nada mais foi cobrado a ela senão o estudo", começou ele.

Em seguida, Rafael contou que cobrou muito para que a jovem fosse bem nos estudos. "E por vezes eu precisei falar de forma dura com a Luiza que ela só tinha esse compromisso: estudar! Exigia dela o máximo! Dizia isso para ela entender que tinham muitos estudantes nesse nosso Brasil que precisam além de estudar, trabalhar para levar o sustento para dentro de casa. Mas a Luiza foi fiel e firme… uma jornada por vezes difícil e que exigiu dela muita disciplina e dedicação. Mas hoje ela mesma me falou: 'é pai, acabou né?' E eu de pronto: sim filha, pois agora vamos para o próximo! Mas descanse porque você merece muito".

E seguiu: "E assim eu penso a vida… vamos para o próximo! Próximo desafio, próximo trabalho, próximo passo para que a gente possa alcançar os próximos objetivos! Luiza concluiu e cumpriu. Deu a vida em alguns momentos mais desafiadores. Sempre firme e me dizendo: 'pai, eu vou conseguir'. E conseguiu, né filhotoca!? Obrigado Maria Clara por toda a parceria. Hoje lembrei muito do 1º dia dela na creche… realmente parece que foi ontem. Sem você essa realização não aconteceria. Obrigado por tudo. Obrigado a vovó Regina e ao vovô Antonino, por serem esse apoio incansável da gente. Quanto suporte no dia a dia da nossa Luiza. Obrigado vovó Silvana por tanto carinho e sustento. Luiza deu muita sorte de ter avós tão apaixonados por ela. E por fim, parabéns minha filha… só você sabe o que você passou até aqui! Então curta esse sentimento bom que é o de dever cumprido! Se tem alguém que merece aproveitar é você. E que venha agora a faculdade de Medicina que você lindamente já garantiu a sua vaga para o ano que vem. Amo você meu amor", finalizou.

Festão

Rafael Zulu e Aline Beckerreuniram os familiares e amigos para comemorar o aniversário do filho, Kalu. O menino completou três anos.

A festa, que teve como tema o super-herói O Homem-Aranha, aconteceu em um espaço ao ar livre e contou com vários brinquedos para as crianças. Para o aniversário, Kalu surgiu todo estiloso, usando um conjunto branco com listras e óculos escuros.

Ao compartilhar as fotos no Instagram, Aline falou sobre a festa do herdeiro. "A vida não passa, ela voa. 3 anos do nosso pequeno. Foi com muito amor, alegria e diversão!", escreveu a nutricionista, que ainda explicou a ausência da enteada, Luiza, de 17 anos, filha de Zulu com Maria Clara Mesquita. "Faltou a nossa Gugu, que estava em prova", completou.

