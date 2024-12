Vera Fischer encanta ao mostrar fotos do aniversário do filho: 'O tempo voa'

A atriz Vera Fischer celebrou o aniversário de 32 anos do filho caçula, Gabriel Camargo, em uma festinha intimista; veja fotos

A atriz Vera Fischer encantou o público ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros do aniversário do filho caçula, Gabriel Camargo. O jovem, que completou 32 anos de vida no último sábado, 14, ganhou uma festinha intimista ao lado da mãe e da esposa, Leticia Catalá.

Em seu Instagram oficial, Vera abriu um álbum de fotos especiais do momento em que a família celebrou o novo ciclo do herdeiro. Além de um bolinho decorado com amêndoas, o trio ainda aproveitou a comemoração para saborear hambúrgueres.

Na sequência de cliques recentes publicados, a veterana resgatou imagens antigas de um dos aniversários de Gabriel Camargo, de quando ele ainda era criança. "Hoje é dia dele. Meu Gabrielzinho. Aos 32 anos e 2 anos. O tempo voa pessoal!", iniciou a atriz na legenda.

"Muita saúde, paz, amor e tudo que você achar bom nessa vida, meu filho amado! Te amo demais! Viva Gab's!", completou Vera Fischer. Nos comentários, diversos internautas também deixaram mensagens carinhosas de felicitações ao rapaz.

"Uhuuu!!! Parabéns pra vocês!!!! Viva", declarou a atriz Silvia Pfeifer. "Parabéns ao Gabriel!! Que ele seja cada vez mais feliz!", desejou uma seguidora. "Parabéns aos dois por esse dia especial", disse outra.

Vale lembrar que além de Gabriel Camargo, Vera Fischer também é filha de Rafaela Fischer - que não mora próximo aos dois e, por isso, não esteve presente na festinha de aniversário do irmão.

