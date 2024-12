Larissa Manoela exibe vídeo oficial de seu terceiro casamento com André Luiz Frambach

Os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram pela terceira vez nesta terça, 17. E a artista compartilhou um vídeo oficial da celebração

Os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram pela terceira vez nesta terça-feira, 17. Os pombinhos tiveram o primeiro casamento há exatamente um ano e também realizaram uma cerimônia especial durante viagem para a Tailândia. Agora, nesta quarta-feira, 18, a artista compartilhou um vídeo oficial da celebração em suas redes sociais.

O registro traz as imagens da cerimônia de casamento, com direto a entrada dos apaixonados e a emoção dos convidados. Logo depois, as imagens exibiram detalhes de como foi o grande 'sim' do casal. "Nossa benção matrimonial", escreveu ela na legenda.

Para a cerimônia, Larissa apostou em um vestido bem clássico na cor branca com decote tomara que caia e a saia armada. A noivinha ainda usou um véu que cobria sutilmente seu rosto. Já o ator usou um terno todo na cor off white com direito à gravata borboleta e relógio para deixar a produção ainda mais elegante.

Logo depois da cerimônia, ela trocou o modelito e surgiu com o seu segundo vestido de noiva do dia.

Veja o vídeo:

Terceiro casamento

Vale lembrar que o primeiro casamento de Larissa Manoela ocorreu em casa no final do ano passado. Em uma recente entrevista ao podcast PodDelas, ela falou sobre a decisão de trocar alianças sem avisar muita gente. "Eu fiz em casa, muita gente não sabe. Tem muito a ver com o momento que eu estava vivendo: eu casei no meio [das gravações] de 'De Volta aos 15'. Eu estava gravando, rolou um casamento. O set parou com a notícia. E aí eu voltei da minha lua de mel para continuar gravando", relembrou como foi.

Já o segundo ocorreu na última viagem que a artista fez com o amado para a Tailândia, no fim de novembro. Durante um passeio com luzes, ele pediu a mão dela e dias depois aconteceu a renovação de votos. "Não existe limite para celebrar o amor… Thailand - Krabi", escreveu Larissa Manoela ao aparecer em seu segundo casamento com o marido.

