Saiba o que Brad Pitt, Billie Eilish e Christina Aguilera têm em comum

Grandes estrelas internacionais, Brad Pitt, Billie Eilish e Christina Aguilera carregam uma coincidência; saiba o que une os três artistas!

A arte não é o único ponto que une o ator Brad Pitt(61) e as cantoras Christina Aguilera(44) e Billie Eilish(23). Além do sucesso mundial, os três grandes nomes da indústria artística dividem a data de nascimento, tendo em comum o dia de seus aniversários.

Brad Pitt, Christina Aguilera e Billie Eilish nasceram em 18 de dezembro e, nesta quarta-feira, celebram mais um ano de vida. Os três são nascidos nos Estados Unidos, apesar de serem de estados diferentes do país, e também dividem o signo de Sagitário.

Natural de Los Angeles, na Califórnia, Billie teve uma carreira meteórica e, com apenas 23 anos, já acumula diversos Grammys e Oscars. Sua primeira canção, Ocean Eyes, foi lançada em 2015, e dois anos mais tarde ela lançou seu primeiro EP, Don't Smile at Me.

Porém, foi em 2020 que sua carreira explodiu mundialmente com o sucesso do single Bad Guy. Naquele ano, a artista se tornou a cantora mais jovem a ser indicada à categoria de Álbum do Ano no Grammy e venceu cinco categorias na premiação.

Também dona de uma carreira de sucesso, Christina Aguilera nasceu em Staten Island, em Nova York. Considerada uma cantora camaleão, ela iniciou a carreira em programas como Star Search e Clube do Mickey Mouse, e lançou seu álbum homônimo de estreia em 1999.

Ela já vendeu mais de 75 milhões de álbuns ao redor do mundo, conquistou cinco Grammys e possui até uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Além disso, a artista já tem data marcada para vir ao Brasil, e deverá se apresentar durante o festival CarnaUol, em São Paulo.

Assim como Aguilera, Brad Pitt também possui sua estrela na calçada da fama. O grande ator nasceu em Oklahoma e começou a carreira em 1987, fazendo pontas em filmes como No Way Out, No Man's Land e Less Than Zero, sem aparecer nos créditos finais. Foi em 1991 que ganhou seu primeiro papel de destaque em Thelma & Louise.

Atualmente, ele é um dos atores mais bem pagos de Hollywood, vencedor de dois Oscars, dois Globos de Ouro, dois Screen Actors Guild e um BAFTA por atuação, além de um Oscar, um BAFTA e um Emmy pelo seu papel como produtor.

Ele já foi casado com a atriz Jennifer Aniston (55), e se separou após cinco anos, e viveu um longo relacionamento com Angelina Jolie (49). Os dois tiveram seis filhos, Maddox (23), Pax (21), Zahara (19), Shiloh (18), Knox (16) e Vivienne (16), e colocaram um ponto final no casamento em 2016, finalizando o divórcio apenas no ano passado.

