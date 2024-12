Padrinho mostra momento de Larissa Manoela jogando buquê no terceiro casamento

Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram pela terceira vez; festão para cerca de 200 convidados reuniu mais padrinhos famosos como Maisa

Apaixonados, Larissa Manoela e André Luiz Frambach resolveram celebrar o amor mais uma vez e realizaram uma terceira cerimônia de casamento para comemorar um ano de casados nesta terça-feira, 18. Desta vez os pombinhos realizaram um festão desta vez para amigos e familiares mais próximos.

Entre eles um dos padrinhos do casal, o ator Eike Duarte postou momentos especiais da festa, como o da noiva jogando o buquê. Na legenda, ele abriu o coração sobre o carinho que sente pelos noivos e não escondeu a felicidade de ter a honra de ser padrinho deles.

"Pela primeira vez, tive a honra de ser padrinho de casamento. É um filme que passa na minha cabeça, literalmente… Um filme que primeiramente quebrou recordes de audiências internacionais na Netflix, e o que eu falei no altar para eles foi: Meus eternos João e Ana. E hoje para eternidade André Luiz Frambach & Larissa Manoela na vida real, constroem mais um capítulo desse novo filme!", celebrou ele.

Eike entrou com ao lado da esposa, Natália Vivacqua, e a filha do casal, Filipa, de quatro anos, foi dama de honra do casal: "Ah, e a Pipinha foi daminha. Foi tudo perfeito, como eu desejei e pedi a Deus que fosse Amo muito vocês, foi emocionante e inesquecível!! Gratidão", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eike Duarte (@eikeduarte)

Larissa Manoela exibe vídeo oficial de seu terceiro casamento

Agora, nesta quarta-feira, 18, a artista compartilhou um vídeo oficial da celebração em suas redes sociais. O registro traz as imagens da cerimônia de casamento, com direto a entrada dos apaixonados e a emoção dos convidados.

Logo depois, as imagens exibiram detalhes de como foi o grande 'sim' do casal. "Nossa benção matrimonial", escreveu ela na legenda.

Para a cerimônia, Larissa apostou em um vestido bem clássico na cor branca com decote tomara que caia e a saia armada. A noivinha ainda usou um véu que cobria sutilmente seu rosto. Já o ator usou um terno todo na cor off white com direito à gravata borboleta e relógio para deixar a produção ainda mais elegante.