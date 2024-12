A Fazenda 16: Quem deve ser o grande campeão da temporada? Vote na enquete!

Gui Vieira, Sacha Bali, Sidney Sampaio e Yuri Bonotto estão na final de A Fazenda 16; quem deve vencer a temporada? Vote na enquete da CARAS Brasil

Após uma roça com seis peões que pegou fogo, Gui Vieira (22), Sacha Bali (43), Sidney Sampaio (44) e Yuri Bonotto (34) foram os escolhidos pelo público para chegar até a final de A Fazenda 16. Nesta quinta-feira (19), um dos peões deixará Itapecerica da Serra, em São Paulo, com o prêmio de R$ 2 milhões. Quem merece vencer a temporada do reality show da Record? Vote na enquete da CARAS Brasil e mostre para quem vai a sua torcida!

VOTE E ESCOLHA QUEM DEVE SER O CAMPEÃO DE A FAZENDA 16:

A Fazenda 16: Quem deve ser o grande campeão da temporada? Vote e decida! Gui Vieira

Sacha Bali

Sidney Sampaio

Yuri Bonotto

DUAS ÚLTIMAS ELIMINAÇÕES

Na última terça-feira, 17, dois peões que estavam na roça sêxtupla foram eliminados. Gui foi selecionado como o primeiro finalista; seguido por Sacha. Encaminhados para a Varanda da Verdade, Sidney foi o confirmado como terceiro finalista; e Yuri, o quarto. Desta forma, Juninho Bill (47) e Vanessa Carvalho (35) foram os últimos eliminados da temporada do reality rural.

DEFESA DOS PEÕES FINALISTAS

Gui Vieira, Sacha Bali, Sidney Sampaio e Yuri Bonotto disputam a preferência do público na briga pelo prêmio da edição. Assim que a final foi formada, a apresentadora Adriane Galisteu (51) pediu para que cada um deles discursasse sobre o porquê merecem levar os R$ 2 milhões do jogo.

"Por favor, deixem eu ficar, deixem eu ganhar, deixem eu ser campeão. Sou um ator que está aqui lutando pelo meu sonho, pela minha família. Essa experiência foi incrível! Por favor, se vocês acharem que eu mereço, deixem eu ser campeão", disse Gui.

Sacha falou logo em seguida: "A minha vida nunca foi fácil. Tive uma infância e adolescência difíceis. Minha mãe batalhou muito para me dar uma boa educação. Sempre trabalhei muito, sou ator há 20 anos, todo dinheiro que eu peguei eu ajudei a minha família e investi em meus projetos. Entrei nesse programa devendo muito dinheiro. Pelo amor de Deus, me deixem ganhar esse programa".

Depois, foi a vez de Sidney. "Quanta emoção, que jornada incrível, eu estou muito feliz. Eu quero muito realizar meu sonho. Quero morar com meu filho, terminar minha faculdade. É uma experiência que nunca vou esquecer. Votem muito", pediu o ator.

"Muito obrigado por essa chance de estar aqui, sempre foi o meu sonho. Tenho sido uma imagem paterna para meus irmãos, para minha mãe, desde muito cedo saí de casa. Batalhei muito com a minha esposa, preciso muito dar continuidade na minha vida, ajudar minha família, fazer meu casamento, ter meu primeiro filho. Por favor, deixem eu ser o grande vencedor", completou Yuri.

A Fazenda 16 chega ao fim nesta quinta-feira (19), com a transmissão da grande final ao vivo e a revelação do vencedor do prêmio de R$ 2 milhões.

