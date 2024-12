Garota do Momento: Veja as fotos de Beatriz para a Perfumaria Carioca

Globo divulga as fotos oficiais da campanha de Beatriz (Duda Santos) para a Perfumaria Carioca. Veja o resultado

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, os telespectadores vão conferir a cena da revelação da campanha publicitária da Perfumaria Carioca com Beatriz (Duda Santos) como garota-propaganda. Porém, a emissora de TV já deu uma prévia do resultado das fotos. Confira abaixo!

No ensaio fotográfico, Beatriz usou looks inspirados em várias profissões, como professora, médica, advogada e escritora. Na novela, as fotos foram feitas por Beto (Pedro Novaes) e estreladas por Beatriz após ela fechar o acordo com Juliano (Fábio Assunção) para se tornar a garota-propaganda como uma forma de perdão pela atitude preconceituosa dele.

As cenas do resultado da campanha vão ao ar no capítulo de quinta-feira, 19 de dezembro.

Veja as fotos da campanha na galeria abaixo:

Confira o resumo da novela Garota do Momento para o período de 18 a 21 de dezembro:

Capítulo 38 - Quarta-feira, 18 de dezembro

Bia confessa para Ronaldo que sabotou o cabelo de Beatriz. Ronaldo exige que Bia seja sua estagiária em troca de seu silêncio. Alfredo e Teresa vão à casa de Nelson e Anita para acertar o namoro de seus filhos. Beatriz tem alta do hospital. Beto sugere a Raimundo que seja convocada uma coletiva de imprensa para que Beatriz possa falar sobre o ocorrido. Glorinha garante que irá recuperar o cabelo de Beatriz. Maristela desconfia da participação de Bia na sabotagem a Beatriz. Zélia revela a Maristela que foi Marlene quem criou o novo sabonete da Perfumaria Carioca. Eugênia percebe que Celeste está acreditando em Mauro. Basílio deduz que Juliano e Clarice roubam Maristela. Nelson é ameaçado pelo agiota e procura Alfredo. Beatriz surge exuberante para a coletiva de imprensa. Bia propõe aliança a Ronaldo contra Beatriz e Beto.

Capítulo 39 - Quinta-feira, 19 de dezembro

Ronaldo aceita a proposta de aliança com Bia. Beatriz é um sucesso na coletiva de imprensa, e Beto fica encantado com a amada. Nelson anuncia sua permissão para que Anita trabalhe com Alfredo, e Edu desconfia. Glorinha decide investigar a sabotagem a seu produto de cabelo. Maristela e Juliano anunciam a festa de lançamento do novo sabonete. Bia e Ronaldo planejam acabar com a festa da perfumaria. Vera pede que Lígia interfira na relação de Celeste com Mauro. Raimundo revela a Maristela que Juliano não o pagou durante um bom período de tempo. Maristela confronta Juliano, e Basílio ouve. Bia e Ronaldo alteram a data do evento de lançamento do novo sabonete da Perfumaria Carioca.

Capítulo 40 - Sexta-feira, 20 de dezembro

Juliano despista Maristela sobre as notas frias para Raimundo. Clarice tem a ideia de fazer uma ação conjunta da Magnifique com a Perfumaria Carioca. Basílio conta a Beatriz sua suspeita sobre Clarice e Juliano. Jacira sente ciúmes da comida de Anita. Alfredo dá as boas-vindas a Anita e Nelson em seu programa. Com a ajuda de Marlene, Glorinha confirma que seu produto foi sabotado. Juliano aprova a ideia de Clarice de popularizar a Magnifique. Carlito alerta Marlene sobre o caráter de Juliano. O quadro de Anita no programa de Alfredo é um sucesso. Ronaldo chantageia Bia para jantar com ele. Beto descobre que a data do evento de lançamento do sabonete foi adulterada.

Capítulo 41 - Sábado, 21 de dezembro

Beto se desespera com a troca das datas, e Beatriz se oferece para ajudá-lo. Celeste se defende de Mauro, que a ameaça. Lígia ajuda Celeste, e exige que Ronaldo confronte Mauro. Vera desconfia de que Mauro não é Genoca e decide guardar as cartas do rapaz misterioso. Ronaldo tenta demitir Mauro, que ameaça revelar a Celeste que foi ele quem sugeriu que o rapaz se passasse por Genoca. Marlene cobra de Juliano seu reconhecimento pela fórmula do sabonete. Juliano furta uma joia de Maristela para pagar a festa de lançamento do novo sabonete, e Basílio descobre. Os amigos de Beto e Beatriz os ajudam a consertar a troca das datas para o lançamento. Bia exige que Ronaldo a ajude a acabar com a festa. Bia destrói o vestido de Beatriz.

