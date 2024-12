Depois de separação, Letícia Colin revela planos para o fim de ano

Letícia Colin se prepara para um fim de ano intimista ao lado da mãe e do filho; a atriz se separou do ator Michel Melamed em julho deste ano

Letícia Colin abriu o coração e revelou os seus planos para as festas de final de ano, após a separação e os planos da atriz não envolvem nada de muito luxo, de grandes gastos ou casa cheia. Neste ano, o Natal de Letícia Colin será em família, ao lado da mãe, Analdina Colin, e do filho Uri - fruto da relação com o ator Michel Melamed.

A atriz, que se separou em julho do ator Michel Melamed, e a outra parte tem relação com uma tendência menos consumista e de ostentação. A ideia é ter uma festa simples e com a família unida.

"O Natal deste ano será com a minha mãe e o meu filho Uri. Esta vai ser a primeira vez que vamos passar só nós, uma coisa bem pequenininha, mais íntima. O mundo está muito no estímulo do consumo e vai ser bom para o Uri ter o pé no chão, sentir a espiritualidade do dia, ao invés da festança", disse em entrevista ao Gshow.

Letícia contou que sua virada de ano será comemorada ao lado dos amigos e padrinhos de Uri, Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani. Mas seguindo a mesma linha do menos é mais, e sem extravagâncias. "Vou passar com a Lou e o Edu, que são os padrinhos do Uri. E eu sou a madrinha do filho deles. Então, vai ser um Ano Novo de amizade e das crianças, vai ser delicioso", fala.

Leticia Colin diz que viveu luto após divórcio de Michel Melamed: 'Buraco'

Recentemente, durante sua participação no Conversa com Bial, Leticia falou sobre seu sofrimento após o término do casamento de nove anos com Michel Melamed e comparou o sentimento ao luto. O assunto veio à tona após Pedro Bial relembrar a participação da atriz no programa - em 2021- acompanhada do ex-marido, Michel Melamed. Os dois confirmaram o fim do casamento em julho de 2024.