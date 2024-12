Ana Hickmann e Edu Guedes decidem local do casamento em 2025

A apresentadora Ana Hickmann e o noivo, o apresentador Edu Guedes, celebraram o noivado em setembro, durante uma cerimônia com familiares e amigos

O apresentador Edu Guedes decidiu revelar mais detalhes sobre o casamento com a apresentadora Ana Hickmann, agendado para 2025. Em entrevista ao portal LeoDias, o chefe contou qual será o local da celebração.

“Para o casamento, a gente está fazendo tudo com calma.", iniciou."O cardápio a gente escolheu, as bebidas. A gente está preparando um lugar na fazenda para realmente fazer o casamento. Como envolve construção, uma série de coisas, a gente está fazendo também com calma, mas acredito que vai ser bem especial”, detalhou.

À reportagem, a apresentadora quase contou onde será o local em que o casal vai jurar amor eterno:

“Nós tínhamos uma data marcada, mas a gente acabou resolvendo mudar essa data, porque nós chegamos à conclusão que o lugar que a gente quer que essa cerimônia aconteça, que esse momento tão importante aconteça, ele não estava pronto.", disse.

E prosseguiu: "A gente está restaurando e reconstruindo algumas coisas e deixando do nosso jeito. Acontecerá com certeza em 2025, só que eu ainda não sei a data, até porque a obra não acabou. E sabe como é que é a obra, né? A gente fala que vai ser em janeiro, mas fica sempre para março, abril.”, afirmou.

Preparativos para o casamento

No dia 5 de setembro, Ana Hickmann publicou em sua conta no Instagram o momento em que ela e Edu escolheram os convites que serão enviados para os padrinhos. É possível ver que a caixa contém uma garrafa de vinho e outros mimos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana também usou as redes sociais para mostrar que foi até sua estilista para conversar sobre os primeiros detalhes de seu vestido.

“Prova de noiva Ana Hickmann. Coração a mil”, compartilhou a profissional, que mostrou alguns tecidos. Em outra publicação, Ana aparece conversando com Letícia Manzan, enquanto analisam os panos. “Isso aqui também é muito bonito, é delicado, bem romântico”, avaliou a apresentadora. “Aí a gente poderia vir com as pérolas bordadas à mão”, sugeriu a estilista. "Dia de apresentação das rendas e prova da base do vestido. Está lindo demais!", escreveu a profissional na legenda.

Em recente entrevista ao portal Leo Dias, a loira contou que eles estão preparando uma festa de noivado. A celebração vai reunir cerca de 50 convidados em um almoço intimista, marcado para acontecer no dia 14 de setembro. “Eu queria muito reunir a nossa família e amigos próximos para celebrar esse novo momento. Estamos radiantes”, disse Ana.

