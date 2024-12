Edu Guedes confirma mudança de Ana e enteado para sua casa

Edu Guedes confirma uma nova fase no relacionamento com Ana Hickmann e afirma que ela e o filho estão se mudando para sua casa

Ao que tudo indica, o relacionamento de Edu Guedes e Ana Hickmann segue firme e forte, e o casal se prepara para subir ao altar em 2025.

Em entrevista para o Portal Leo Dias, o apresentador confirmou uma nova fase no relacionamento e afirmou que Ana e o filho dela Alexandre, de dez anos (fruto do relacionamento com Alexandre Correa), estão se mudando para sua casa.

"A família cresceu. Foi um ano muito especial. A Ana está se mudando para casa com o Alezinho. Estamos curtindo cada momento e priorizando esses nossos passos. Assim optamos por adiar o casamento para o ano que vem", disse ele.

Os preparativos para o final de ano também estão a todo vapor. Os pombinhos juntarão as duas famílias para passar o Natal em São Paulo e planejam ir para uma ilha em Paraty, no Rio de Janeiro, para a virada do ano.

“São os preparativos para o Natal em família. Por aqui eu, Ana, Maria e Alezinho vamos fazer uma votação dos pratos que mais gostamos para escolhermos quais iremos preparar”, disse o famoso, que é pai de Maria Eduarda, de 15 anos, fruto do antigo relacionamento com Daniela Zurita.

Local do casamento

O apresentador Edu Guedes decidiu revelar mais detalhes sobre o casamento com a apresentadora Ana Hickmann, agendado para 2025. Em entrevista ao portal LeoDias, o chef contou qual será o local da celebração.

“Para o casamento, a gente está fazendo tudo com calma", iniciou."O cardápio a gente escolheu, as bebidas. A gente está preparando um lugar na fazenda para realmente fazer o casamento. Como envolve construção, uma série de coisas, a gente está fazendo também com calma, mas acredito que vai ser bem especial”, detalhou.

À reportagem, a apresentadora quase contou onde será o local em que o casal vai jurar amor eterno:

“Nós tínhamos uma data marcada, mas a gente acabou resolvendo mudar essa data, porque nós chegamos à conclusão que o lugar que a gente quer que essa cerimônia aconteça, que esse momento tão importante aconteça, ele não estava pronto", disse.

E prosseguiu: "A gente está restaurando e reconstruindo algumas coisas e deixando do nosso jeito. Acontecerá com certeza em 2025, só que eu ainda não sei a data, até porque a obra não acabou. E sabe como é que é a obra, né? A gente fala que vai ser em janeiro, mas fica sempre para março, abril”, afirmou.

Leia também: Mãe de Edu Guedes rouba a cena em vídeo com o filho