Mãe de Isabella Nardoni revela reação do filho ao descobrir como a irmã morreu

Mãe da menina Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira choca ao contar o que ouviu do filho ao contar como foi a morte trágica da irmã dele

A vereadora Ana Carolina Oliveira surpreendeu ao fazer uma revelação sobre sua família envolvendo a morte trágica da filha, Isabella Nardoni, que foi assassinada ao ser jogada da janela de um apartamento em 2008. Ela revelou qual foi a reação do seu outro filho ao descobrir como a irmã morreu.

Em conversa com Catia Fonseca na Band, a mãe de Isabella disse que o filho entrou em crise e sentiu muito medo de ter o mesmo destino da irmã. “Meu filho achou que meu marido iria matá-lo. Ele viu na internet que o pai da minha filha matou ela. Então tive que explicar que os pais não fazem isso, que isso não é normal, que isso não é comum”, disse ela.

E completou: “Quando cheguei em casa, meu marido me contou. Imagine só o meu marido, que não fez parte dessa história, se sentiu. Como tive que tratar meu filho sobre uma história que não pertence a ele. É doloroso ter que viver isso dentro de casa”.

Vale lembrar que Ana Carolina teve dois filhos depois da morte de Isabella. Ela é mãe de Miguel, de 7 anos, e Maria Fernanda, de 4 anos.

Como foi a morte de Isabella Nardoni?

A menina Isabella Nardoni morreu aos 5 anos de idade em 2008. De acordo com a investigação, ela foi jogada pela janela do apartamento pelo pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá. A queda aconteceu do sexto andar. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Jatobá foi condenada a 26 anos de prisão por esganar a criança, enquanto Alexandre foi sentenciado a 31 anos pelo assassinato.

Declaração da avó de Isabella Nardoni

A morte da menina Isabella Nardoni completou 16 anos e a avó dela, Dona Rosa, relembrou uma frase que ouviu no julgamento de Anna Jatobá e Alexandre Nardoni. Em participação no podcast Dando Voz Cast, ela contou quais foram as palavras que ouviu do pai de Anna Jatobá.

Dona Rosa, que é mãe de Ana Carolina Oliveira, contou que pediu para o pai de Anna Jatobá fazer a filha confessar que cometeu o crime. "O pai da Anna Jatobá falou aqui no meu ouvidinho que foram eles [Anna Jatobá e Alexandre Nardoni]. Eu indo no toilette, encontro com ele [pai de Anna Carolina Jatobá] no corredor. Ele vindo… No julgamento. Eu falei pra ele: ‘Sr. Jatobá manda ela confessar’. Ele voltou e falou: ‘Nós já falamos, dona Rosa, mas eles não deixam'", disse ela.

