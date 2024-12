Flávia Noronha revela estado de saúde de seu cão após choque anafilático

Após choque anafilático por conta de vacinas, apresentadora do TV Fama, Flávia Noronha revela como seu cachorro Frederico está

A apresentdora Flávia Noronha, do TV Fama, da RedeTV!, revelou como seu cachorro está após um grande susto nesta terça-feira, 17. Quase um dia depois de ficar internado, Frederico teve uma melhora impressionante e a famosa apareceu com ele no colo nesta quarta-feira, 18.

Em sua rede social, a jornalista agradeceu as orações e contou que até a veterinária se surpreendeu com a recuperação dele. O pet estava saudável quando chegou ao local para tomar as vacinas e acabou tendo um choque anafilático, o que quase lhe fez falecer.

"Nem dá pra acredita, né? Assim foi deus, foram as orações de vocês, foi o pastor que ligou aqui comigo, foi o padre que também me procurou e rezou, foram vocês, foi deus, foi minha filha, meu marido, foi o amor que a gente teve, porque a doutora acabou de sair daqui e falou que ela tava desacreditada do Frederico, que até ontem à noite ele era outro cachorro e que de repente todos os parâmetros dele começaram a mudar", compartilhou sobre ele ter melhorado.

"Eu já tava desacreditada, ele tava com um sangramento interno já e de repente parou, tá bem fraquinho ainda, vai ficar internado ainda, mas ele tá vivo, graças a deus, obrigada gente pelas orações, desculpa o desespero", declarou após ter aparecido aos prantos ao ver seu filho de quatro patas quase morrendo.

O que aconteceu com o cachorro de Flávia Noronha?

Nesta terça-feira, 17, a apresentadora Flávia Noronha levou seu cachorro para tomar as vacinas recomendadas e uma que ele costuma receber por conta de sua alergia. Com cerca de 2 kg, o pequeno acabou ficando mal ao tomar as três doses de uma vez.

"O Frederico tava saudável, tava andando, tinha comido hoje, tava eu e minha filha, ele tomou três vacinas, eu perguntei, eu liguei antes pra saber se podia dar citopoint, que é porque ele tem alergia, junto com a da raiva e a V10 e falaram que podia e agora eu tô voltando pra casa sem o Frederico, ele tá internado, ele não tá nada bem, ele teve um choque anifilático muito sério", mostrou seu desespero.

