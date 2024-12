César Tralli atende pedido da filha e mostra fim de seu troféu do 'Melhores do Ano'

Após ganhar troféu no 'Melhores do Ano', César Tralli atende pedido de sua filha com Ticiane Pinheiro e revela onde guardou o objeto

O apresentador César Tralli mostrou onde colocou o troféu que ganhou nos Melhores do Ano após levar para a redação do jornal. Nesta quarta-feira, 18, o âncora global compartilhou em sua rede social que o lugar foi escolhido por sua filha, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos.

Com uma foto do objeto já no espaço determinado pela sua herdeira com Ticiane Pinheiro, o comunicador contou que atendeu a um pedido da menina sobre onde colocar o troféu. César Tralli então revelou que ela pediu que ele guardasse no "escritório" dela.

"Guardiã do Troféu. Depois de passear pela redação, depois de tantas fotos de mão em mão, eis que agora ele chega -cheio de energia boa- para um lugar muito especial. A Manu me pediu e o desejo foi atendido: -Papai, deixa o troféu no meu “escritório”? -É todo seu, filha! (risos)", revelou a história engraçada e fofa envolvendo sua filha.

É bom lembrar que, no último domingo, 15, César Tralli ganhou o troféu e foi prestigiado por Ticiane Pinheiro na Globo. Na ocasião, William Bonner falou sobre a possibilidade do colega de profissão ser o seu sucessor.

