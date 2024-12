Atriz desabafa sobre diagnóstico que a fez perder a voz: 'Aterrorizante'

A atriz Kimberly Williams-Paisley, de 'O Pai da Noiva', perdeu a voz de forma repentina e ficou dois anos sem conseguir falar

A atriz Kimberly Williams-Paisley abriu o coração ao falar sobre um assunto bastante delicado envolvendo sua vida pessoal. A artista, de 53 anos atualmente, enfrentou um período delicado em sua saúde ao se deparar com a perda repentina da voz.

Em entrevista à 'People', Kimberly, que passou cerca de dois anos sem conseguir falar, explicou que tudo começou durante um evento em 2022. "Eu coloquei o microfone na minha boca e não saiu nada. Foi aterrorizante. Tinha muita vergonha envolvida... Eu me sentia invisível", desabafou a atriz, ressaltando que precisou dispensar trabalhos e chegou a se afastar de amigos e familiares.

Segundo Kimberly Williams-Paisley, no início, ela acreditou que poderia ter machucado as cordas vocais e aderiu a um repouso. No entanto, com o passar das semanas, a artista seguia sem voz e só conseguia emitir leves sussurros.

Após realizar diversos tratamentos e não obter sucesso, a atriz recebeu o diagnóstico de disfonia de tensão muscular. Além disso, uma de suas cordas vocais também estava parcialmente paralisada: "Os músculos do meu pescoço estavam tensionando muito para ajudar as minhas cordas vocais a se tocarem", esclareceu.

Como Kimberly Williams-Paisley recuperou a voz?

Com o diagnóstico em mãos, Kimberly Williams-Paisley passou por uma cirurgia em agosto deste ano. Com o procedimento de laringoplastia medializadora, a corda vocal da esqueça, a mais fraca da atriz, foi realocada mais próxima da corda vocal direita.

A artista ainda explicou que sua voz voltou assim que a cirurgia foi finalizada. "Eu não podia acreditar que era verdade. Eu ainda não consigo gritar pela rua. E no fim de um longo dia falando, eu fico mais rouca do que costumava ficar antes, mas eu acho que isso é sexy", se divertiu ela, por fim.

Quem é Kimberlly Williams-Paisley?

Atriz norte-americana, Kimberly Williams-Paisley iniciou a carreira artística no filme 'O Pai da Noiva' (1991). Um de seus papéis de mais destaque é a da personagem Dana na série 'O Jim é Assim', que conta com 8 temporadas. A artista é casada com o cantor e compositor Brad Paisley desde 2003.

Leia também: Angelina Jolie e Brad Pitt recebem proposta milionária para reuni-los em filme