Ayrton Senna completaria 65 anos; piloto quase foi pai, mas teste de DNA deu negativo

Ídolo do automobilismo, Ayrton Senna tinha uma vida amorosa agitada e chegou a fazer teste de DNA para descobrir se havia engravidado ex-namorada modelo

No dia 21 de março, o ícone do automobilismo Ayrton Senna completaria 65 anos. Considerada por muitos como o maior piloto da história da Fórmula 1, o astro morreu no auge da carreira, aos 34 anos. Além de acumular títulos nas pistas, Senna tinha uma vida amorosa agitada e quase foi pai, mas teste de DNA deu negativo. Relembre os romances do campeão da Fórmula 1.

Vida amorosa corrida

Apesar do foco na carreira, Senna também teve romances que chamaram a atenção do público. Seu primeiro casamento foi com Lílian de Vasconcellos Souza (64), em 1981, mas a união durou apenas oito meses.

Posteriormente, namorou a adolescente Adriane Yamin (55), que no início do romance tinha 15 anos — Senna estava com 24. Depois teve seu namoro mais famoso, com a apresentadoraXuxa Meneghel (61). O romance foi marcado por idas e vindas.

Veio, então, um romance com Cristine Ferracciu e uma rápida aproximação com a modelo americana Carol Ann Alt (64). Em seus últimos anos, o piloto se envolveu com Adriane Galisteu (51), também em um dos namoros mais comentados de sua carreira. Cada relação revelou diferentes facetas do piloto, desde o jovem apaixonado até o homem maduro que dividia sua vida entre os treinos, corridas e momentos de lazer com os amores.

Em meio a tantos relacionamentos, um episódio específico chamou a atenção da mídia: a possibilidade de Senna ter sido pai. Em 1993, a modelo Marcella Praddo (53) afirmou estar esperando um filho do piloto. Senna, desconfiado da paternidade, se recusou a assumir a criança antes de um exame de DNA, que posteriormente comprovou que ele não era o pai.

A história repercutiu, mas não abalou sua carreira e nem seu prestígio com os fãs. Ao todo, quatro laboratórios diferentes negaram a paternidade do piloto no caso com Marcella. A modelo sumiu da mídia e hoje leva uma vida afastada dos holofones no exterior.

Conquistas e rivalidades nas pistas

Ayrton Senna começou sua trajetória no kart aos 13 anos e rapidamente chegou ao automobilismo, conquistando o título da Fórmula 3 Britânica em 1983. No ano seguinte, ingressou na Fórmula 1 pela equipe Toleman, mas foi na Lotus e, depois, na McLaren, que ele brilhou intensamente, alcançando os campeonatos mundiais em 1988, 1990 e 1991.

Sua carreira foi marcada por disputas emblemáticas, especialmente contra Alain Prost (70), com quem teve uma rivalidade histórica dentro e fora das pistas. Ao todo, Senna conquistou 41 vitórias na F1 e 65 pole positions, número que exibe a habilidade quase incomparável do piloto brasileiro.

