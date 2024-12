Por que Ayrton Senna era chamado de Beco? Entenda o apelido do piloto

Na série Senna, da Netflix, Ayrton Senna é chamado de Beco por várias pessoas. Saiba aqui qual é a origem do apelido do piloto de Fórmula 1

O piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna foi homenageado com a série Senna na Netflix e a produção conquistou os brasileiros e fãs dele. Tanto que tornou um dos projetos mais assistidos do streaming. Quem acompanhou os episódios percebeu que o atleta era chamado de Beco pelas pessoas mais próximas. Que tal saber a origem do apelido dele?

Senna era chamado de Beco pelos membros de sua família e pelas namoradas que teve ao longo da vida. De acordo com o site oficial do piloto, o apelido Beco surgiu por causa de outro apelido dele. Na infância, ele era chamado de Caneco pela família. Porém, uma das primas dele, Lilian, era pequena e não conseguia falar Caneca. Então, ela passou a chamá-lo de Beco e o apelido pegou.

No site dele, a publicação diz: "Ainda na infância, recebeu espontaneamente um apelido de uma de suas primas. Conhecido antes como Caneco, o apelido de Ayrton Senna passou a ser Beco, porque Lilian, ainda muito pequena, não conseguia pronunciar a palavra caneco corretamente".

Por que Xuxa e Senna se separaram?

A apresentadora Xuxa Meneghel e o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna viveram um dos relacionamentos mais lembrados entre as celebridades brasileiras. A relação deles durou de 1988 a 1990. O romance deles foi retratado na série Senna, da Netflix. Relembre aqui o motivo da separação dos dois:

Pouco tempo depois do rompimento, Senna foi entrevistado pela revista Playboy e contou a sua versão sobre o fim do namoro. Ele contou que o pouco tempo para ficarem juntos por causa do trabalho foi algo que impactou a separação. "Eu tinha mais tempo. Mesmo assim, ficávamos juntos duas semanas, e, separados, quatro. O grande problema é que a Xuxa delira pela profissão e simplesmente se fecha no seu mundo. Acho que fui um dos únicos que conseguiram entrar nele", afirmou ele, na época.

Por sua vez, Xuxa contou que foi pressionada pela diretora Marlene Mattos a escolher entre o trabalho e o namoro com Senna. "Marlene chegou para mim e disse: 'Você tem que escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra'. E vocês já sabem qual foi a minha escolha", contou ela ao podcast Quem Pode, Pod.

