Adriana Esteves ganha homenagem especial de Débora Falabella em aniversário

A atriz Débora Falabella realizou uma declaração de aniversário bastante especial para Adriana Esteves, uma de suas grandes amigas

A atriz Débora Falabella usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem bastante especial à uma grande amiga: Adriana Esteves. Em seu Instagram oficial, a artista resgatou um vídeo ao lado da colega de profissão e a parabenizou por mais um ano de vida, completados no último domingo, 15.

"Hoje é o dia dessa paixão de amiga! Te amo, Adri", escreveu Débora na legenda da postagem. Nos comentários, diversos amigos famosos e fãs também deixaram mensagens carinhosas de felicitações ao aniversário da intérprete de Mércia em 'Mania de Você', da TV Globo.

"Parabéns Adriana tão amada!", declarou a atriz Maria Padilha. "Parabéns. É muito linda e você também", disse a atriz Tássia Camargo. "Nina e Carminha, duas icônicas da TV brasileira!", falou um internauta, fazendo referência aos personagens de Débora Falabella e Adriana Esteves em 'Avenida Brasil' (2012).

Vale lembrar que Adriana Esteves não possui rede social. Apesar de ser muito querida pelo público, ela mantém uma vida discreta longe das câmeras. Diferente de outros famosos, a artista prefere viver longe dos holofotes e não compartilha seu dia a dia na internet.

Em entrevista ao jornal 'Extra', Adriana revelou o motivo de não aderir à 'onda digital'. "Acho que me geraria muita ansiedade e não posso ter mais do que já tenho. Seria um gatilho para eu sair do foco que preciso ter no meu trabalho e na minha família", revelou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Falabella (@deborafalabellaoficial)

Adriana Esteves revela pausa na carreira após Mania de Você

Adriana Esteves é considerada uma das maiores atrizes brasileiras. Brilhando mais uma vez no papel de Mércia, em Mania de Você, ela revelou recentemente à 'Contigo! Novelas' que a trama pode ser sua última novela e falou sobre etarismo; confira o bate-papo completo!

