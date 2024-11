Adriana Esteves revela pausa na carreira após Mania de Você: ‘Pretendo’

Em entrevista à Contigo! Novelas, Adriana Esteves falou sobre etarismo e revelou pausa na carreira

Adriana Esteves é considerada uma das maiores atrizes brasileiras. Brilhando mais uma vez no papel de Mércia, em Mania de Você, ela revelou à Contigo! Novelas que a trama pode ser sua última novela e falou sobre etarismo. Confira a entrevista;

Já conseguiu decifrar quem é a Mércia?

Acho que só vou saber responder quem ela é no final da novela. A gente confia muito no que o João Emanuel Carneiro está escrevendo, então a gente se joga, como intérprete, não importa. A Mércia é misteriosa e está me dando trabalho, mas é isso que me atrai.

Mania de Você pode ser sua última novela?

Atuar é minha vida. Sou uma pessoa que gosta de trabalhar e descobri que meu ofício é a minha paixão. É uma sorte ser feliz com o nosso trabalho. Gosto de trabalhar. Não pretendo me aposentar. Mas talvez de novela, sim. Nem pensar de série, teatro. Mas novela é mais trabalhoso. Quando fiz Amor de Mãe, achei que seria a última. Depois da pandemia, vendo a importância da novela ajudando na saúde mental, mudei de ideia e estou aqui, feliz. Depois de Mania de Você, pretendo dar uma parada.

O que acha de, mesmo depois de tanto tempo, Avenida Brasil e a Carminha ainda serem tão lembradas pelo público?

Agora a gente está em 2024, fazendo outra novela, Avenida Brasil é de 2012 e minha personagem é sempre falada. Existe uma mudança profissional muito grande na minha vida de lá pra cá.

Ficou sabendo que a novela ganhou um remake na Turquia? O que achou?

Eu acho que eles vão fazer um trabalho lindo, as séries e novelas da Turquia estão muito lindas. Vou ver e torcer por eles. O texto é tão maravilhoso, fizemos de maneira tão linda, não tem como não dar certo.

Outro sucesso seu, O Cravo e a Rosa agora vai ganhar versão para o teatro...

Eu estou feliz, estou mandando todo o axé para eles! Marcelo Faria é o produtor, meu primeiro par romântico nas novelas em Top Model, em 1989. O Dudu Azevedo ficará como Petruchio. Eu estou torcendo por eles e vou lá assistir!

O que pensa da atual luta contra o etarismo? Como lida com a passagem do tempo?

Nos faz muito bem porque a gente se vê unido. Se posicionar contra isso nos faz bem. Essa pressão já me atravessou. As novas gerações precisam ver o mundo de outra forma, com outra consciência. Hoje, eu estou mais vaidosa e cuidadosa do que já fui. Me preocupo em estar plena com as pessoas que convivo, que trabalho. Esse é o sonho da minha mãe, que eu passe maquiagem, creme. Eu sou bem surfista, bem simples...

Seu filho, Felipe Ricca, acabou de estrear no audiovisual em Pedaço de Mim, da Netflix. Como ficou o coração de mãe?

Ele arrasou muito! A gente conversa, a gente torce. Acompanhamos tudo. Ele fez dois anos de Direito edisse que não era o que ele queria. Ele é otimo, se supera. É uma profissão difícil, você tem que ter talento, aptidão. Estou orgulhosa do meu filho, mas principalmente feliz que ele encontrou o que gosta. Isso que a gente espera para um jovem. Ele reage muito bem ao assédio de jornalistas, responde superbem, eu até falei que queria ser como ele. Com 24 anos, essa desenvoltura!

