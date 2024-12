Adriana Esteves chega aos 55 com carreira marcada por grande vilã e afastamento das redes sociais

Aniversariante do dia, Adriana Esteves completa 55 neste domingo, 15; atriz tem uma trajetória repleta de personagens marcantes!

Dona de uma extensa carreira, Adriana Estevescompleta 55 anos neste domingo, 15. A atriz está no ar como a vilã Mércia, de Mania de Você, e teve sua trajetória marcada por grandes personagens, como a icônica Carminha de Avenida Brasil(Globo, 2012) e, mais recentemente, o afastamento das redes sociais.

Nascida no Rio de Janeiro, Adriana Esteves é filha de Regina Esteves Agostinho, artista plástica, e do médico Paulo Felipe Agostinho. Em sua infância, ela já teve contato com as artes ao estudar teatro e balé, e formou-se em Publicidade pela Universidade Gama Filho. Porém, foi em 1988 que ela estreou na TV, como figurante na novela Vale Tudo.

Seu primeiro papel veio no ano seguinte, com a novela Top Model, conquistado após ser revelada em um concurso no Domingão do Faustão. Em 1992, interpretou sua primeira protagonista em Selva de Pedra, e em 1993 acabou enfrentando uma depressão após duras críticas dos telespectadores por sua atuação em Renascer.

Leia também: Adriana Esteves conta que fez preparação especial para viver mãe com filho desaparecido

Porém, foi em 2012, após diversos trabalhos na Globo, que ela encarnou um dos papéis mais icônicos da teledramaturgia brasileira: a vilã Carminha. Com o papel, Adriana foi eleita a melhor atriz de 2012, ganhando diversos prêmios, entre eles o Melhores do Ano e Troféu Imprensa.

E a presença em premiações não pararam por aí. Ela já foi indicada ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Atriz por suas atuações nas minisséries Dalva e Herivelto: Uma Canção de Amor (2011) e Justiça (2016).

Desde 2018, a artista está afastada das redes sociais e tem apenas fã clubes. Em recente entrevista, ela explicou o motivo: "Me geraria muita ansiedade, e eu não posso ter mais ansiedade do que eu já tenho. Eu preciso focar no meu trabalho, focar nos meus amores, focar nas minhas atenções. Isso seria um gatilho para eu sair desse foco que eu preciso ter na minha vida."

Agora, no ar pela terceira vez em uma trama de João Emanuel Carneiro(54), a atriz já explicou que muitos esperam uma nova Carminha, no entanto, isso não deve acontecer. "Esperam que venha uma Avenida Brasil 2 e uma nova Carminha. A Laureta, de Segundo Sol, foi bem diferente e, agora, a Mércia também será bem diferente das outras duas personagens que o João me deu de presente."

Apesar do sucesso da trama das 21h, ela já revelou, em entrevista à Contigo!, que pretende dar uma pausa nas novelas com o fim do folhetim. No entanto, se aposentar está longe de seus planos, e sua carreira deve continuar por muitos anos.

A VIDA PESSOAL DE ADRIANA ESTEVES

Bastante discreta quanto à vida pessoal, Adriana Esteves já teve alguns relacionamentos públicos. Seu primeiro casamento foi com Totila Jordan, com quem viveu a relação entre 1988 e 1993. Dois anos depois, em 1995, a atriz se casou com Marco Ricca(62), e da relação nasceu Felipe Ricca(24), que hoje também se dedica à carreira artística.

Os dois colocaram um ponto final na relação em 2004. Já em 2006, a atriz se casou com Vladimir Brichta (48). Os dois seguem juntos até os dias de hoje, e são pais de Vicente Brichta(18). Vladimir também é pai de Agnes Brichta(27), fruto de um relacionamento anterior.

Leia mais em: Adriana Esteves é socorrida em gravações de novela da Globo; entenda o acidente

CONFIRA FOTO DE ADRIANA ESTEVES COMPARTILHADA EM PERFIL DE FÃS: